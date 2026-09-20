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Правосъдният министър за „Петрохан“: Oтговорите тепърва предстоят, това е едно от големите престъпления на десетилетието

Николай Найденов заяви, че разследването трябва да установи кой стои зад организацията и как е била финансирана

Василена Василева Василена Василева

20 септември 2026, 09:33
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„Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави, свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието.“ Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред NOVA във връзка със случая „Петрохан“.

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По думите му след установяването на предполагаемия извършител трябва да се изясни кой стои зад организацията, кой я е финансирал и дали зад разследваното престъпление не се крият и други престъпления.

„След като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Така че отговорите според мен тепърва предстоят“, каза Найденов.

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  • „Прокуратурата може би не го направи по най-подходящия начин“

По повод пресконференцията на прокуратурата и МВР министърът заяви, че по-важно от формата е съдържанието на представената информация.

„Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни“, посочи той.

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Найденов коментира и публикуването на експертизи, съдържащи лични данни на деца и други лица, свързани със случая.

„Експертизите съдържат лични данни на деца и на хората, които са участвали в това престъпление. Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували. Не знам как се е случило това“, каза министърът.

По думите му има институции, които имат правомощия да контролират подобни случаи. Ако бъдат установени нарушения, те трябва да бъдат санкционирани.

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  • Разследването за финансирането

Правосъдният министър призова фокусът да не се измества от самото разследване заради начина, по който е представена информацията.

Той заяви, че по всяка вероятност досъдебното производство за убийството ще бъде прекратено, тъй като предполагаемият извършител не е сред живите и няма срещу кого да бъде внесен обвинителен акт.

„По какъв друг начин да се разкаже цялата история в цялата ѝ ужасност, без да се представи експертизата и данните от нея?“, попита Найденов.

Министърът посочи още, че според информацията, представена на брифинга на прокуратурата и МВР, се води отделно разследване за начина, по който организацията е била финансирана.

„Не бих се очудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система. Оттам са минали немалко количество средства и е необяснимо с какъв мотив тези средства са били превеждани на тази организация“, заяви той.

По думите му причините за преводите могат да бъдат коментирани единствено въз основа на официални данни.

„Предполагам, че, както са твърдели част от хората, които са превеждали пари, те са били за благотворителност. Дали зад нея се е криело нещо друго, нека да кажат органите на досъдебното производство“, добави Найденов.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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