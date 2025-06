Иран: До часове се очакват тежки и разрушителни удари по Израел

С истемите за противовъздушна отбрана са задействани в поне седем провинции в Иран, съобщи иранската полуофициална новинарска агенция Тасним.

Според медията силите за противовъздушна отбрана на Ислямската отразяват израелски удари в провинциите Източен Азербайджан, Западен Азербайджан, Керманшах, Лорестан, Техеран, Хормозган и Хузестан.

BREAKING: Iran's state-run media warns of "heavy and destructive" strikes on Israel in the coming hours! #IranIsraelConflict #MiddleEastTensions #Geopolitics #BreakingNews #GlobalPolitics pic.twitter.com/XfcomuksNP