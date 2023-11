Йоав Галант: „Хамас“ загуби контрол над Газа

И зраелският министър на отбраната Йоав Галант заяви, че "Хамас" е "изгубила контрол" над ивицата Газа, която управлява от 16 години.

#Israel’s Defense Minister Yoav Gallant claims #Hamas has “lost control” of the #Gaza Strip it has ruled for 16 years.https://t.co/P5xXdrcnAF