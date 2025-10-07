Директорът на ЕЦБ с предупреждение към ЕС за замразените руски активи

В сяко решение на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в помощ на Украйна трябва да съответства на международното право. Това заяви председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от "Ройтерс".

"Очакваме да видим, че всяка схема, която се обсъжда и в крайна сметка ще бъде представена в даден момент ще съответства на международните правила, на международното право", каза Лагард пред евродепутати в Страсбург.

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

В момента ЕС търси начини да финансира отбраната и възстановяването на Украйна с възлизащите на близо 210 млрд. евро руски суверенни активи, замразени на Запад от началото на руската инвазия, посочва "Ройтерс".

При изслушване пред комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард посочи, че на фона на променящата се геополитическа среда и повишена несигурност се открива "уникална възможност" да бъдат създадени условия за засилване на ролята на еврото на международната сцена.

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

"Геополитическите промени и нарастващата политическа несигурност напомнят, че позицията на нито една валута на глобално ниво не е гарантирана", отбеляза Лагард.

"Международните валути могат да поскъпнат във времена на глобално напрежение, тъй като привличат капиталови потоци, търсещи сигурно убежище. Въпреки това, няма механична връзка между глобалния статус на една валута и нейния обменен курс", отбеляза президентът на ЕЦБ.

"За да се извлекат пълните ползи от по-силната роля на еврото, трябва да се приложат правилните политики", подчерта тя.

Като такива Лагард посочи завършването на единния пазар на ЕС, интеграцията и задълбочаването на европейските капиталови пазари, изграждането на съюз на спестяванията и инвестициите.

Ключово е и затвърждаването на доверието на инвеститорите в институциите и политиките, подкрепящи единната валута, а от глобална гледна точка – запазване на ангажимента към отворена търговия и сключването на споразумения с глобални партньори.

Очаква се ЕЦБ да намали лихвите за осми път

Президентът на централната банка на еврозоната открои и необходимостта наред с конкурентоспособността Европа да инвестира в сигурността.

"ЕЦБ ще продължи да подкрепя среда, в която еврото да може да набира сили", каза Лагард, откроявайки конкретни механизми, с които ЕЦБ разполага за тази цел, включително разработването на дигиталното евро.