Директорът на ЕЦБ с предупреждение към ЕС за замразените руски активи

Всяко решение трябва да съответства на международното право, отбеляза Кристин Лагард

7 октомври 2025, 10:10
Директорът на ЕЦБ с предупреждение към ЕС за замразените руски активи
Източник: AP/БТА

В сяко решение на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в помощ на Украйна трябва да съответства на международното право. Това заяви председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от "Ройтерс".

"Очакваме да видим, че всяка схема, която се обсъжда и в крайна сметка ще бъде представена в даден момент ще съответства на международните правила, на международното право", каза Лагард пред евродепутати в Страсбург.

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

В момента ЕС търси начини да финансира отбраната и възстановяването на Украйна с възлизащите на близо 210 млрд. евро руски суверенни активи, замразени на Запад от началото на руската инвазия, посочва "Ройтерс".

При изслушване пред комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард посочи, че на фона на променящата се геополитическа среда и повишена несигурност се открива "уникална възможност" да бъдат създадени условия за засилване на ролята на еврото на международната сцена.

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

"Геополитическите промени и нарастващата политическа несигурност напомнят, че позицията на нито една валута на глобално ниво не е гарантирана", отбеляза Лагард.

"Международните валути могат да поскъпнат във времена на глобално напрежение, тъй като привличат капиталови потоци, търсещи сигурно убежище. Въпреки това, няма механична връзка между глобалния статус на една валута и нейния обменен курс", отбеляза президентът на ЕЦБ.

"За да се извлекат пълните ползи от по-силната роля на еврото, трябва да се приложат правилните политики", подчерта тя.

Като такива Лагард посочи завършването на единния пазар на ЕС, интеграцията и задълбочаването на европейските капиталови пазари, изграждането на съюз на спестяванията и инвестициите. 

Ключово е и затвърждаването на доверието на инвеститорите в институциите и политиките, подкрепящи единната валута, а от глобална гледна точка – запазване на ангажимента към отворена търговия и сключването на споразумения с глобални партньори.

Очаква се ЕЦБ да намали лихвите за осми път

Президентът на централната банка на еврозоната открои и необходимостта наред с конкурентоспособността Европа да инвестира в сигурността. 

"ЕЦБ ще продължи да подкрепя среда, в която еврото да може да набира сили", каза Лагард, откроявайки конкретни механизми, с които ЕЦБ разполага за тази цел, включително разработването на дигиталното евро.

Източник: Елена Савова, Алексей Маргоевски - БТА    
Кристин Лагард ЕЦБ Украйна руски активи ЕС
Снимката е илюстративна

Член на екипажа на нападнат от хутите нидерландски товарен кораб почина от раните си

Свят Преди 33 минути

Плавателният съд "Минерваграхт" се е намирал в международни води в Аденския залив

Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони

Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони

Любопитно Преди 37 минути

Компенсациите ще се прилагат от месец ноември и обхващат телевизионните и интернет услугите, и фиксираните гласови услуги на телекома

Тръмп "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

Тръмп "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

Свят Преди 1 час

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат?"

<p>Какво да ядем и видим в страната на елените и северното сияние?&nbsp;</p>

БезГранично: Норвегия - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

Ръководство за българския турист в Норвегия

<p>7-те войни, които Тръмп разреши, и шансът му за Нобелова награда</p>

Кои са седемте войни, които Доналд Тръмп твърди, че разреши и има ли шанс за Нобелова награда за мир?

Свят Преди 1 час

Тръмп практически се самономинира за Нобеловата награда за мир, заявявайки, че е „сложил край на седем безкрайни войни“. Някои от тях не са се водили, когато той твърди, че ги е прекратил

Неучебен ден в община Царево заради проливния дъжд

Неучебен ден в община Царево заради проливния дъжд

България Преди 1 час

От пресцентъра на Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания и да избягват излизания без основателна причина

<p>Опасно време: Джартов с актуална информация за обстановката в страната</p>

Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища

България Преди 2 часа

Според него хората стават все по-склонни да изпълняват указанията на компетентните институции

<p>Най-кървавият ден в историята на Израел бележи&nbsp;втората си годишнина</p>

На фона на преговорите в Египет: Израел отбелязва втората годишнина от най-кървавия ден в историята си

Свят Преди 3 часа

Атаката беше извършена през 2023 г. в последния ден от осемдневния празник, навръх шабат

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Свят Преди 3 часа

Чути са около 20 експлозии и са възникнали пожари

Младите медици отново излизат на протест

Младите медици отново излизат на протест

България Преди 3 часа

Началната точка е площадът пред Министерство на здравеопазването

<p>Ще оставят ли в ареста&nbsp;двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс</p>

Гледат окончателно мярката на двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

България Преди 3 часа

В "Автомобилна администрация" започна вътрешна проверка

Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Любопитно Преди 3 часа

Финландски учени са идентифицирали различните му видове и точните части на тялото, където се проявява

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

България Преди 3 часа

Съдии и прокурори са на различно мнение за шефовете в съдебната власт с изтекъл мандат

Емоционална стабилност: Ето как е възможно да я постигнем

Емоционална стабилност: Ето как е възможно да я постигнем

Любопитно Преди 3 часа

Постигането на емоционална стабилност е психологическа цел, към която е добре да се стремите

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Пари Преди 4 часа

7 човека взимат над тавана, определен по закон, който е 3400 лева

<p>Внимание! Най-висока степен за опасно време днес</p>

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

България Преди 4 часа

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°

