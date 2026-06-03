Мистериозни мъже бродят из канализацията на Ню Йорк

В ластите в Ню Йорк излязоха с официално предупреждение към гражданите заради нова, изключително опасна тенденция – мистериозни мъже масово проникват и бродят из необятната канализационна система на мегаполиса. Полицията издирва нарушителите и предупреждава потенциалните им последователи за смъртоносните капани, които крие подземният свят на Готъм сити, съобщава NBC News.

От началото на май в най-големия американски град са регистрирани поне три официално документирани случая на незаконно влизане в градската канализация. За щастие, до момента няма докладвани смъртни случаи или сериозни наранявания, но властите са на нокти.

„Влизането в канализационната система е както незаконно, така и изключително опасно. Под земята дебнат множество опасности – от задушливи и потенциално смъртоносни газове, през нестабилни повърхности и риск от внезапни наводнения, до затворени пространства без кислород. Гражданите в никакъв случай не трябва да отварят шахти или да влизат в тръби и отводнителни канали“, заяви говорител на Департамента по опазване на околната среда в Ню Йорк.

Mystery men who are “up to no good” have been roaming New York City’s vast sewer system, and city officials warn potential copycats of dangers they’d face exploring the underground. https://t.co/sDQXar6Tmg — NBC News (@NBCNews) June 3, 2026

Среща в 2 часа през нощта: „Знаех, че не са намислили нищо добро“

Един от най-странните инциденти е уловен от охранителни камери в квартал „Астория“, Куинс. Около 2:00 часа през нощта група мъже необезпокоявано вдигат тежък капак на шахта и започват да се спускат един по един под земята. Свидетел на сцената става Аки Якупович, собственик на денонощен автосервиз наблизо, който по това време работел по кола на клиент.

„Срещнахме си погледите, докато те се спускаха надолу. Знаех, че тези момчета не са намислили нищо добро. Те просто ме погледнаха, погледнаха надолу към дупката и продължиха, сякаш ме нямаше. Виждал съм много луди неща в Ню Йорк, но това беше наистина в повече“, разказва Якупович.

🚨 MYSTERY MEN CAUGHT ENTERING NEW YORK CITY SEWERS THROUGH MANHOLES



Bizarre footage from Brooklyn and Queens shows groups of men lifting manhole covers and climbing into New York City's sewer system.



Wearing waders, headlamps and carrying shovels, the men were later seen… pic.twitter.com/a1fNQwbnu1 — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) June 3, 2026

Притеснен за сигурността си, механикът веднага прибрал колите на клиентите си в гаража и се обадил на телефон 911. Когато полицаите пристигнали, те дали ценен съвет на уплашения мъж за в бъдеще:

„Полицаят ми каза дословно: „Не се прави на Батман. Не си Батман, затова просто ни звъни и не се засичай с тях.“ Точно това и направихме“, споделя с усмивка Якупович.

След тази случка в Куинс са регистрирани още два сходни случая в Бруклин в рамките на броени дни.

Какво търсят под земята?

Разследващите органи вече имат водеща теория за това какво прави мистериозната група в тунелите под Ню Йорк. Според високопоставен служител на правоприлагащите органи, мъжете най-вероятно са „търсачи на съкровища“, които претърсват утайките и мръсните води за изгубени ценности – златни бижута, монети и скъпоценности, паднали в каналите на мегаполиса през годините.

Въпреки че за момента няма данни за заплаха за общественото здраве или за готвен терористичен акт, полицията приема случаите много сериозно заради огромния риск за живота на самите нарушители.

„Трябва да разберем кои са тези хора и какво точно правят долу“, коментира пенсионираният капитан от нюйоркската полиция Джон Монахан и допълва: „Те могат да бъдат ударени от волтова дъга и изпепелени на място, могат да се задушат от липса на въздух или да предизвикат взрив. Там долу е пълно с газопроводи и оголени електрически кабели за милиони долари. Рискът е абсолютно безумен“.