От съветско наследство до робот на бъдещето: Украйна превърна легендарна бойна машина в безпилотен звяр

У краинската отбранителна индустрия представи дълбоко модернизирана версия на съветската разузнавателна машина BRDM-2, която комбинира възможности за транспортиране на войски, дистанционно управление и собствено разработена бойна система в една платформа.

Според изданието Defense Express от 2 - 3 юни украинската компания ArmSpetsTekhnolohiya е представила модела BRDM-2M по време на събитието Defence Builder Accelerator Demo Day. Машината е преработена с подобрена защита, нов силов агрегат, капацитет за превоз на личен състав и възможност за дистанционно управление чрез технология, разработена от естонската компания Telearmy.

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Многофункционална платформа

Според Defense Express модернизацията превръща оригиналния BRDM - 2 от разузнавателна машина в многоцелева платформа, способна да транспортира личен състав, да изпълнява евакуационни мисии и при необходимост да функционира като безпилотна наземна система.

Машината разполага с преработен корпус с 12 бронирани наблюдателни прозореца, 360-градусова камерна система и вътрешна стоманена рамка за повишаване на структурната здравина и защитата на екипажа. Допълнителната броня повишава нивото на защита до стандарт PSZA - 4, като по време на представянето са демонстрирани и точки за монтаж на бъдеща система за активна защита.

Нов двигател и по-висока мобилност

Компанията ArmSpetsTekhnolohiya е заменила оригиналния двигател с 3,0-литров агрегат с мощност 300 конски сили, комбиниран с осемстепенна автоматична трансмисия ZF. Според Defense Express модернизираният автомобил може да развива скорост над 110 км/ч и има оперативен пробег до 1000 километра.

Въпреки допълнителните възможности, бойното тегло се оценява на около 6,2 - 6,3 тона, като според данните това е по-ниско от оригиналния BRDM-2 след премахването на помощните колела и водометната амфибийна система.

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Дистанционно управление и бойни системи

Ключов елемент в модернизацията е внедряването на система „drive-by-wire“, която позволява дистанционно управление. Управлението на волана, спирачките, газта и трансмисията се осъществява електронно, а бордовата електрическа система е адаптирана за работа с дистанционни бойни модули.

Машината е оборудвана с украинската бойна станция MBU-1, въоръжена с 12,7-мм картечница Browning. Според Defense Express системата включва термовизионна камера, дневно-нощна оптика и лазерен далекомер с обхват до три километра.

Системата може да се управлява както от вътрешността на машината, така и дистанционно, а двуосната стабилизация позволява оръжието да остава насочено към целта по време на движение.

❗️BMP-1/2 vehicles equipped with the 🇪🇸Spanish remote weapon station Guardian 30 armed with a 30 mm automatic cannon have been spotted in combat units of the 🇺🇦Ukrainian Armed Forces (AFU). pic.twitter.com/zaXKz7blEh — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 2, 2026

Екипаж и дистанционни технологии

За разлика от оригиналния BRDM - 2, версията BRDM - 2M може да превозва екипаж от двама души и до шестима допълнителни военнослужещи. Добавени са и странични врати за по-лесно качване и слизане, както и за евакуационни операции.

Дистанционното управление се осигурява от технология, разработена от Telearmy. Според Defense Express системата може да работи чрез мобилни мрежи 3G, 4G и 5G, сателитен интернет като Starlink или радиокомуникации.

По време на демонстрацията оператори са управлявали както BRDM-2M, така и модифициран пикап Nissan Navara от дистанционен контролен център, оборудван с интерфейси за управление на движение и оръжия.

Компанията Telearmy съобщава пред Defense Express, че нейната система вече е одобрена за движение по обществени пътища и е интегрирана в девет различни типа превозни средства.

Според данни на компанията десетки дистанционно управлявани машини вече са доставени, а паралелно се разработват проекти както в отбранителния, така и в гражданския сектор, включително инициативи за автономни таксита в Украйна.

По-рано украинският Първи отделен медицински батальон съобщи, че е извършил шест успешни мисии за евакуация на ранени само за един ден с помощта на безпилотни наземни системи. Според подразделението две роботизирани платформи са изминали общо 300 километра под заплахата от руски FPV дронове, като са транспортирали ранени военнослужещи от фронтовите позиции до медицински екипи за по-нататъшно лечение.