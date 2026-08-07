Военен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

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С аудитска Арабия, Турция и Пакистан подписаха съвместно отбранително споразумение на фона на продължаващата война между САЩ и Иран и възобновените атаки на хутите в региона на Червено море.

Рияд се стреми да укрепи връзките си в областта на сигурността заради конфликта между Съединените щати и Иран, който въвлече и други държави от региона и наруши корабоплаването през Ормузкия проток и Червено море.

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Войната засили позициите на Иран и неговите съюзници хути в Йемен, които извършиха нападения срещу Саудитска Арабия.

В съвместно изявление, публикувано от официалната Саудитска агенция по печата и пакистанското външно министерство, трите държави обявиха подписването на „Съвместното отбранително споразумение от Мека“, предаде АФП.

Те заявиха „общ ангажимент за допълнително укрепване на колективната им сигурност и за насърчаване на мира, сигурността и стабилността в региона и извън него“.

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Пакистанското външно министерство съобщи, че съгласно пакта нападение срещу една от държавите ще се смята за нападение срещу трите. Споразумението има за цел „да засили колективното възпиране“.

След началото на войната в региона Саудитска Арабия задълбочи отношенията си с Турция, Египет и Пакистан, които настояват за посредничество и намиране на решение на конфликта.

Умар Карим, експерт по саудитска външна политика в Бирмингамския университет, определи споразумението като „изключително значимо развитие“.

По думите му сближаването „очевидно е насочено към Иран и има за цел да отговори на новия стратегически подход на Техеран, ориентиран към доминиране в по-широкия регион на Персийския залив“.

Фактът, че Турция и Пакистан граничат с Иран, означава, че те могат „да упражняват различен вид влияние“ върху Техеран, добави експертът.

Източник, близък до саудитските военни и правителството, заяви пред Франс прес преди подписването, че споразумението се обсъжда от дълго време, но „последните събития в региона ускориха процеса“.

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Андреас Криг от Кралския колеж в Лондон смята, че договорът показва ясно желание за разнообразяване на съюзническите отношения отвъд Съединените щати.

„Саудитска Арабия, Турция и Пакистан не се опитват да заменят Съединените щати. Те изграждат капацитет да защитават интересите си, когато Вашингтон не може или не желае да го направи“, заяви той.

След сътресенията, предизвикани от войната с Иран, Рияд по-специално „иска няколко нива на сигурност, вместо един американски чадър“, посочи Криг.

Споразумението ще подпомогне амбициите на Саудитска Арабия да се превърне в организатор на регионалната сигурност и да разнообрази отбранителните си гаранции. Турция и Пакистан от своя страна ще получат по-голяма политическа тежест и достъп до потенциални саудитски инвестиции.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Мека, съобщи турското президентство в X.

Türkiye, Saudi Arabia and Pakistan sign Joint Defence Agreement https://t.co/q9c42DOtTW pic.twitter.com/k1EKozqpKH — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 7, 2026

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф и началникът на армията Асим Мунир също пристигнаха в Саудитска Арабия за подписването.

„Макар посещението да се провежда на фона на засиленото напрежение в Персийския залив, значението му ще надхвърли непосредствената криза и краткосрочните съображения“, заяви говорителят на пакистанското външно министерство Тахир Андраби.

Съвместният отбранителен пакт, подписан от Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, не е свързан с „никакви ядрени амбиции“ и не представлява заплаха за която и да е държава в региона, заяви в X саудитският заместник-министър по публичната дипломация Райед Кримли.

The Makkah Joint Defense Agreement reflects the depth and longstanding nature of the strategic relations among the three countries, which have developed over several decades, and represents the culmination of detailed negotiations conducted over a number of years.



The Makkah… — AMB Dr. Rayed Krimly (@Rayedkrimly) August 7, 2026

Договорът отразява задълбочаващите се отношения между трите държави с преобладаващо мюсюлманско население.

Саудитска Арабия и Пакистан още през 2025 г. обявиха пакт за взаимна отбрана – ход, който привлече особено внимание, тъй като Пакистан е единствената държава с преобладаващо мюсюлманско население, която разполага с ядрено оръжие.

Пакистан се опитва да посредничи за прекратяване на войната между САЩ и Иран, докато Турция играе дипломатическа роля в преговорите, насочени към прекратяване на войната в Газа.

Споразумението идва и след разпадането на примирието между Рияд и бунтовниците хути в съседен Йемен. Хутите започнаха атаки на саудитска територия и обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия, която се опитват да налагат чрез нападения срещу саудитски танкери.

Подкрепяните от Иран хути засилиха натиска върху енергийните износители от Персийския залив, които вече са засегнати от блокадата на Ормузкия проток от страна на Техеран. Заплахите срещу корабоплаването в Червено море засягат друг ключов маршрут за износ на петрол.

От 2015 г. Саудитска Арабия ръководи военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен в борбата му срещу хутите.

Преди четири години беше договорено примирие, което до голяма степен се спазваше до възобновяването на бойните действия през последните седмици.

При ракетни атаки и нападения с дронове хутите убиха най-малко 58 военнослужещи от йеменските правителствени сили, съобщи военен източник. Това беше един от най-смъртоносните дни в конфликта през последните години.

Гражданската война в Йемен е отнела живота на стотици хиляди хора и е предизвикала тежка хуманитарна криза.