Увеселително влакче дерайлира във Виена, петима ранени

Инцидентът се е случил на атракцион, известен като „Влакчето на джуджетата“, който е особено популярен сред по-малките деца, тъй като няма завои или екстремни наклони

11 април 2026, 20:21
Източник: iStock/Getty Images

П етима възрастни пътници бяха ранени днес при инцидент на увеселително влакче в Пратера във Виена, след като предният вагон, който датира от 50-те години на миналия век, дерайлира, съобщи говорител на спасителните служби пред ДПА.

Наложило се е две 63-годишни жени да бъдат откарани в болница. Трима души с леки наранявания са прегледани на място в увеселителния парк.

Инцидентът се е случил на атракцион, известен като „Влакчето на джуджетата“, който е особено популярен сред по-малките деца, тъй като няма завои или екстремни наклони. Трасето преминава през изкуствен алпийски пейзаж, украсен с фигури на приказните герои.

Операторът заяви пред честни медии, че влакчето „се е движило твърде бързо поради грешка на водача“. „Тъй като устройството за аварийно спиране не е било активирано, първият вагон е дерайлирал“, се казва в съобщението.

Няма техническа причина за инцидента, съобщи операторът.

Пратерът, с известното си гигантско виенско колело, е една от най-големите туристически атракции на Виена.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Инцидент Увеселително влакче Пратер Виена Дерайлиране Ранени Грешка на водача
