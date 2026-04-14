Има очевидна причина защо някои хора живеят до 100 години - а други не

Ново изследване на учени от Швейцария откри „ключа“ към дълголетието в кръвта ни. Оказва се, че столетниците притежават уникален протеинов профил, който поддържа метаболизма и тъканите им млади, предпазвайки ги от болести и оксидативен стрес

14 април 2026, 16:11
С тремежът към дълголетие е тема, стара колкото света.

Достигането на 100 обиколки около слънцето не е малко постижение, с едва около 101 000 столетници, представляващи 0,03% от населението на САЩ. Нови изследвания обаче може би са разбили кода защо някои достигат трицифрена възраст, а други не, съобщава The Post.

Навиците в начина на живот често са основните двигатели на дълголетието, като редовните упражнения и здравословното хранене, както и генетиката, играят важна роля.

Изследователи от Женевския университет и Университета в Лозана, Швейцария, искаха да отговорят на въпроса защо някои достигат статут на столетници - и откриха, че отговорите са в кръвта ни.

Екипът анализира кръвни проби на столетници, 80-годишни и възрастни на възраст от 30 до 60 години. Измервайки 724 протеина в кръвния серум, те откриха, че столетниците остаряват по различен начин на молекулярно ниво.

Тези, които са достигнали 100 години, имат 37 протеина, които поразително приличат на тези, открити при по-младите индивиди, включително такива, свързани с възпаленията и сърдечно-съдовото здраве.

Всички тези протеини играят различни, но важни роли в тялото.

Пет от протеините са свързани с оксидативния стрес - дисбаланс между свободните радикали и защитните антиоксиданти в тялото, който ускорява стареенето и подхранва хронични заболявания като рак, диабет и Алцхаймер.

„Отговорът е много ясен: столетниците имат значително по-ниски нива на антиоксидантни протеини от стандартното гериатрично население“, каза Карл-Хайнц Краузе, почетен професор в Медицинския факултет на UNIGE и съавтор на изследването.

На пръв поглед това звучи парадоксално, но всъщност показва, че тъй като оксидативният стрес е много по-нисък, те просто се нуждаят от по-малко антиоксидантни протеини, за да го държат под контрол“, добави той.

Изследователите откриха също, че регулаторните протеини в извънклетъчната матрица, които помагат за поддържането на тъканите здрави, остават на същите младежки нива, наблюдавани при много по-млади участници.

Протеините, свързани с метаболизма на мазнините, които обикновено скачат с възрастта, също се повишават далеч по-малко в групата на столетниците.

Дори DPP-4 - протеин, който разгражда GLP-1 (хормон, който повишава инсулина и е мишена на новите лекарства за диабет и затлъстяване) - е останал непроменен, помагайки на метаболизма на столетниците да работи по-гладко.

„Чрез разграждането на GLP-1, DPP-4 помага за поддържане на нивата на инсулин относително ниски, което би могло да предпази от хиперинсулинизъм и метаболитен синдром“, обяснява Делхаес.

Изследователите казват, че проучването подчертава важността на здравословния начин на живот за стареенето, тъй като нашият избор в ежедневието влияе на по-голямата част от това колко дълго живеем.

„Физическата активност помага за поддържането на извънклетъчната матрица в по-„младежко“ състояние“, отбелязват авторите на изследването.

„А избягването на наднорменото тегло също помага за запазването на здравословен метаболизъм, подобен на този, наблюдаван при столетниците“, допълват авторите на изследването.

