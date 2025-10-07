Свят

Израелският посланик: Няма нацистки режим в Украйна, президентът е евреин

Борбата с антисемитизма и неговите прояви е част от държавната политика на Украйна

7 октомври 2025, 21:09
Израелският посланик: Няма нацистки режим в Украйна, президентът е евреин
Източник: БТА

Н ацистки режим, нацизъм или официален национализъм няма в Украйна, въпреки твърденията на руската пропаганда, заявява израелският посланик в Киев Михаил Бродски в интервю за Укринформ.

"Постоянно повтарям: няма нацистки режим, както твърди Русия, и няма нацизъм или дори национализъм на официално ниво", каза той.

Зеленски към Израел: Ще трябва да живеете с избора си

Дипломатът отбеляза, че по отношение на антисемитизма Украйна не се различава от другите европейски страни или региони и затова според него подобни обвинения са несправедливи.

"Повтарям го постоянно. Самият факт, че президентът е евреин и е абсолютно откровен и прям по този въпрос, фактът, че еврейската общност тук е влиятелна, динамична и развита – всичко това показва реалността. Еврейският живот тук е много развит и аз се наслаждавам на еврейския живот в Украйна", добави Бродски.

Посланикът спомена празнуването на еврейския празника Рош Хашана като пример, че еврейският живот в Украйна процъфтява, дори и в условията на война.

През 2023 г. Бродски заяви, че въпреки историческите различия Израел подкрепя Украйна, като под различия имаше предвид дейността на украинските националистически лидери от 20 век Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрий Мелник, припомня Укринформ. След това говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова обвини израелския дипломат в "подкрепа за нацистите". 

Москва обвини Израел, че подкрепя „неонацисткия режим в Киев“

Борбата с антисемитизма и неговите прояви е част от държавната политика на Украйна. През 2021 г. в страната беше приет закон  "За предотвратяване и борба с антисемитизма в Украйна".

Бродски подчерта, че Украйна и Израел могат да развиват сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, инфраструктурата и киберсигурността, като Израел проявява интерес да сподели опита си в областта на възстановяването след война.

"Смятам, че има няколко области, в които можем да насърчим сътрудничеството дори и сега, а след войната – още повече. Основните области, които мога да посоча, са селското стопанство, защото опитът на Израел в областта на съвременното селско стопанство е особено актуален за Украйна. Управлението на водните ресурси, което вече обсъдихме. Здравеопазването, в което Израел има огромна и забележителна репутация за своите здравни услуги", заяви дипломатът.

Той спомена също инфраструктурата и киберсигурността. Бродски подчерта, че опитът на Израел в развитието на икономиката и обществото си въпреки войните и постоянните заплахи за сигурността е от голямо значение за Украйна.

Зеленски обсъди с Нетаняху израелската подкрепа за Киев

Посланикът отбеляза, че от самото начало Израел е предоставял хуманитарна помощ на Украйна, включително чрез разгръщане на полева болница в западната част на Украйна и обучение на украински специалисти в областта на физическата и психологическата рехабилитация.

Освен това Бродски потвърди интереса на Израел да се включи в следвоенното възстановяване на Украйна.

"Разбира се, това зависи от въпроса как и кога ще приключи войната, но израелските компании са готови да участват. Израел проявява голям интерес към споделянето на своите знания, опит и най-добри практики с Украйна. Смятам, че нашите знания ще бъдат изключително полезни и от голяма полза за Украйна след войната", заяви посланикът.

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че в Украйна от един месец действа зенитноракетен комплекс "Пейтриът", предоставен от Израел, а през есента се очаква да пристигнат и още два, припомня Укринформ.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Украйна Израел Михаил Бродски Нацизъм в Украйна Антисемитизъм Руска пропаганда Израелско-украински отношения Сътрудничество Следвоенно възстановяване Еврейска общност
