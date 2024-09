Илон Мъск нарече "фашисти" правителството на Австралия

И лон Мъск определи австралийското правителство като "фашисти" заради предложено от тях ново законодателство, насочено към предотвратяване на дезинформация в социалните мрежи. Според мерките платформите могат да бъдат глобени до 5% от годишния си оборот, ако не се справят с умишлените лъжи, разпространявани там.

Американският милиардер, който е собственик на платформата X, реагира веднага на новината, като използва една-единствена дума за коментар - "фашисти". Федералният министър Бил Шортън обаче защити предложения закон, като заяви, че самият Мъск всъщност е много непоследователен по отношение на свободата на словото.

