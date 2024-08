"Тайна цензура и предаване на лична информация": Мъск закрива офисите на "Екс" в Бразилия

С оциалната мрежа "Екс" днес заяви, че "незабавно" и изцяло прекратява своята дейност в Бразилия заради "разпореждания за цензура", направени от бразилския съдия Алешандре де Мораеш, предаде Ройтерс.

Платформата "Екс", която е собственост на милиардера Илон Мъск, твърди, че Мораеш е заплашил един от юридическите представители на компанията в Бразилия с арест, ако не изпълни съдебно разпореждане да свали определено съдържание от социалната мрежа. "Екс" публикува и снимки на документ, за който се твърди, че е подписан от Мораеш. В документа се казва, че Рашел Нова Консейсао - юридическият представител на компанията на Мъск, ще бъде глобяван с по 20 000 реала (3653 долара) на ден и че ще бъде издадена заповед за ареста му, ако платформата не изпълни изцяло разпоредбите на Мораеш.

"Решихме незабавно да спрем дейността си в Бразилия, за да предпазим сигурността на персонала си", се казва в изявление на "Екс".

Due to demands by “Justice” @Alexandre in Brazil that would require us to break (in secret) Brazilian, Argentinian, American and international law, 𝕏 has no choice but to close our local operations in Brazil.



He is an utter disgrace to justice. https://t.co/yAvX1TpuRp