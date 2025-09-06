Свят

Скъсан кабел причинил катастрофата на фуникуляра в Лисабон

Шестнадесет души загинаха, а около 20 бяха ранени, когато единият от вагоните дерайлира в сряда вечерта

6 септември 2025, 23:17
Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)
Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски
„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи
Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен
Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп
CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна
Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

П ортугалските власти, разследващи смъртоносната катастрофа на фуникуляра в Лисабон в сряда, съобщават, че кабел по трасето на железопътната линия се е скъсал, но останалата част от механизма е работила нормално, предава ВВС.

„След оглед на останките на мястото, веднага беше установено, че кабелът, свързващ двата вагона, се е скъсал“, се казва в предварителния доклад.

Вагоните на емблематичната 140-годишна фуникулярна линия Glória в Лисабон са проектирани да се движат нагоре и надолу по стръмни склонове.

Шестнадесет души загинаха, а около 20 бяха ранени, когато единият от вагоните дерайлира в сряда вечерта.

Атракцион дерайлира в Лисабон
26 снимки
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия

По данни на полицията сред загиналите има петима португалци, трима британци, двама южнокорейци, двама канадци, един американец, един украинец, един швейцарец и един френски гражданин.

Премиерът на Португалия Луис Монтенегро определи трагедията като „една от най-големите в близкото ни минало“.

Източник: ВВС    
Лисабон Португалия Фуникуляр Катастрофа Смъртни случаи Разследване Трагедия Скъсан кабел
Последвайте ни

По темата

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Скъсан кабел причинил катастрофата на фуникуляра в Лисабон

Скъсан кабел причинил катастрофата на фуникуляра в Лисабон

Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Защо българските пенсии не успяват да спасят възрастните от бедност

Защо българските пенсии не успяват да спасят възрастните от бедност

pariteni.bg
Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Свят Преди 2 часа

Тази вечер в цяла Сърбия бяха обявени нови протести в отговор на полицейското насилие снощи на протестите в Нови Сад

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

България Преди 3 часа

В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка

„И какво от това?“: Чарли Шийн признава, че е имал сексуални преживявания с мъже

„И какво от това?“: Чарли Шийн признава, че е имал сексуални преживявания с мъже

Любопитно Преди 4 часа

Шийн описва колко освобождаващо е било да проговори за темата след толкова години мълчание

Макрон ще произнесе реч за 35 г. обединение на Германия

Макрон ще произнесе реч за 35 г. обединение на Германия

Свят Преди 5 часа

Френският президент ще бъде първият чуждестранен лидер, който говори на събитието от повече от 20 години

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Любопитно Преди 6 часа

Чандра Бахадур Данги е роден на 30 ноември 1939 г. в отдалеченото село Римкхоли в Непал

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Свят Преди 6 часа

Жертвата твърди, че нападателят е слагал лекарства в храната и е откраднал личната ѝ карта

Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)

Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)

България Преди 7 часа

Шест екипа на пожарната от Карлово, Пловдив и Хисаря са на мястото на инцидента и работят по овладяването на стихията

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Любопитно Преди 7 часа

Как да получим здравна карта при пътуване в друга страна и какво покрива тя

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

България Преди 7 часа

По думите му, днешното общество е не само разделено, но и примирено

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Свят Преди 8 часа

Предупреждението идва на фона на задържането на католически монах - полски гражданин, когото беларуските власти обвиниха в предполагаем шпионаж

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

България Преди 8 часа

Стелиан Мику е изчезнал на 1 септември около 15.30 часа

Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност

Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност

Свят Преди 9 часа

Той е застрелял в главата местния началник през декември 2022 г.

Обвиняемият Даниел Терзиев

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

България Преди 9 часа

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода

<p>Спасиха парапланерист от скали край Габрово</p>

Спасиха парапланерист от скали край Габрово

България Преди 10 часа

Човекът е ударил главата си

Паметникът на ген. Владимир Вазов в София

Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

България Преди 10 часа

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Свят Преди 11 часа

Хиляди или дори десетки хиляди мирни украински жители са държани незаконно от Русия в затвори и специални лагери

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Бавно, мръсно и прекрасно: какво знаят великите за секса

Edna.bg

Мила, кой те излъга, че заслужаваш нещо по-добро?

Edna.bg

Ливърпул се размечта за Майкъл Олисе

Gong.bg

Георги Миланов: Трябва да играем повече с топката и да създаваме положения

Gong.bg

Кулминацията на тържествата: Заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България (ВИДЕО)

Nova.bg

В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg