"Обреченият" лунен модул "Сапсан" пътува към Земята

О т началото на злополучното пътуване на спускаемия модул "Сапсан", което започна на 8 януари, когато той излетя с чисто нова ракета "Вулкан", построена от United Launch Alliance, Astrobotic редовно публикуваше актуална информация за състоянието му, съобщи “Science Alert”.

Частният американски лунен спускаем апарат, от който по време на пътуването му е изтичало гориво, вече се движи към Земята и вероятно ще изгори в атмосферата.

Малко след като се отдели от ракетата, космическият кораб преживя експлозия на борда и скоро стана ясно, че няма да успее да осъществи меко кацане на Луната поради количеството гориво, което губи - въпреки че екипът на Astrobotic успя да захрани научните експерименти, които носеше за НАСА и други космически агенции, и да събере данни за космическия полет.

"Последната ни оценка сега показва, че космическият апарат е на път към Земята, където вероятно ще изгори в земната атмосфера", публикува базираната в Питсбърг компания в X.

"В момента екипът оценява възможностите и ще предоставим актуална информация веднага щом успеем".

Роботът с форма на кутия е в космоса вече повече от пет дни и в момента се намира на 390 000 км от нашата планета, допълниха от Astrobotic.

