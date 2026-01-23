Свят

Япония отива на предсрочни избори

Такаичи разпусна официално Камарата на представителите

23 януари 2026, 08:34
Я понският премиер Санае Такаичи разпусна официално Камарата на представителите (Сюгиина) и така страната ѝ отива на предсрочни парламентарни избори. Вотът ще бъде произведен на 8 февруари, съобщи Киодо.

Такаичи обяви намерението си да предприеме тази стъпка на 19 януари, а целта на този ход е правителството да се възползва от високите нива на одобрение сред населението, за да получи по-силен мандат за управление и да увеличи парламентарното си мнозинство.

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Според социологическите проучвания Такаичи се ползва с рейтинг на одобрение от 70%. В момента обаче управляващият ѝ блок разполага с много крехко мнозинство в парламента, което му пречи да реализира политиката си, отбелязват агенциите.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
