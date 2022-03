Ядрените отпадъци: Защо все още няма място за тях?

О чаква се основен доклад на Междуправителствената експертна група за изменението на климата, който ще бъде публикуван в понеделник, да предупреди, че хората разрушават планетата толкова много, че начините ни за оцеляване в кризи намаляват. Докладът говори за „бързо затварящ се прозорец от възможности за осигуряване на годно за живеене и устойчиво бъдеще за всички“. За това разказват от BBC.

Тази информация може да направи изкушаващо преминаването към ядрената енергия като бързо решение с ниски въглеродни емисии.

Но недостатъците на това решение са многобройни, не на последно място, защото все още няма отговор на 80-годишния въпрос: Къде да съхраняваме нарастващите тонове високорадиоактивно отработено гориво?

Има много предложения: от катапултирането му в космоса, изхвърлянето му между тектонски плочи или заравянето му дълбоко под земята на отдалечени острови.

Но колкото и да се опитват, учените не могат да намерят безопасен, дългосрочен и рентабилен начин за изхвърляне на ядрени отпадъци.

Страни като Полша, Египет, Бангладеш и Индонезия искат да започнат ядрени програми – на пръв поглед нисковъглероден енергиен източник, който може да намали емисиите. Но всъщност всяка нация в света с ядрена енергия се бори със същата дилема - къде да бъдат изхвърляни ядрените отпадъци.

Засега решение няма.

Докато търсенето на безопасно място продължава, все повече от силно токсичните отпадъци - смъртоносен страничен продукт от плутония и урана, използвани в производството на ядрена енергия и оръжия - се натрупват върху 370 000 тона отпадъци, тънещи в запаси по целия свят.

Експерти казват, че цифрата може да скочи с 1,1 милиона тона отпадъци за век.

Германия спира последната си атомна електроцентрала в края на тази година. Франция, от друга страна, току-що обяви мащабно изграждане на своя ядрен флот. САЩ залагат на ядрената енергия, за да подпомогнат постигането на целите за климата.

Подобно на повечето държави с ядрена енергия, те съхраняват токсичното отработено гориво в стоманени контейнери на временни места, обикновено в съоръжения на атомни централи и военни станции, като често си навличат гнева на местните жители, които не искат да имат нищо общо с опасния материал, който остава радиоактивен за милион години.

Всъщност, привържениците и противниците на ядрената енергия са съгласни, че тези временни решения са несъстоятелни: не можем просто да изхвърлим тази токсична каша върху следващите поколения, а след това те върху другите. Освен това, отработеното гориво, въпреки че вече не може да се използва за производство на енергия, остава радиоактивно и по този начин представлява риск за здравето, сигурността и разпространението.

В момента финландците предлагат "дълбокото геоложко погребване" като решение. Но и то е несигурно.

Това лято на малък, рядко населен остров в Балтийско море, първият от стотиците плътно затворени с вулканична глина контейнери с отработено ядрено гориво ще бъде спуснат в 500-метров дълбок гранитен свод и в крайна сметка ще бъде циментиран за около 100 000 години.

И все пак тази "геоложка гробница" е само временно решение.

Както казва експертът по ядрените отпадъци Андрю Блоуърс, автор на „Наследството на ядрената енергия“ и бивш член на британския комитет по управление на радиоактивните отпадъци: „Понастоящем това решение не може да докаже, че отпадъците ще останат изолирани от околната среда от десетки до стотици хиляди години".

Медта и циментът в крайна сметка ще корозират и ще започнат да се разлагат, докато ядрените отпадъци останат радиоактивни и силно токсични в продължение на хилядолетия.

Някои експерти казват, че рискът от течове и замърсяване на водата е по-висок, отколкото признават финландските власти.

Освен това, земетресения или други драматични промени в геоложките условия биха могли да освободят отровните елементи.

