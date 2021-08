US лаборатория обяви "исторически напредък" в ядрения синтез

А мериканска лаборатория обяви "исторически напредък" в ядрения синтез, след като получи почти колкото използваната енергия, съобщи АФП.

Постижението беше посрещнато с ентусиазъм от специалисти от цял свят. Лабораторията National Ignition Facility в Калифорния разполага с мощен лазер, който загрява и компресира водородно гориво и така създава синтез. В направен експеримент целта "възпламеняване" - освободената енергия да превишава тази на лазера е съвсем близка.

Laser fusion just took a leap forward. For a fraction of a second, the National Ignition Facility at Lawrence Livermore produced 10 percent as much power as all the sunshine hitting the Earth. https://t.co/jIZNWajcme by @kchangnyt — NYT Science (@NYTScience) August 17, 2021

Овладяването на ядрения синтез може да осигури източник на неизчерпаема чиста енергия.

Експериментът е направен на 8 август. Тогава 192 лазерни лъча са насочени върху цел с големината на сачма. Получена е гореща точка с диаметъра на косъм, генерираща повече от 10 квадрилиона вата енергия с ядрен синтез за 100 трилиона части от секундата.

Scientists at the @Livermore_Lab National Ignition Facility say they have produced a fusion reaction that yielded more energy than was absorbed by the fuel to initiate it [thread] https://t.co/vCZBSF0Ac2 — Physics Today (@PhysicsToday) August 17, 2021

Това е осем пъти повече, отколкото получената енергия при експерименти през пролетта.

Подготовката за възпроизвеждането на опита ще отнеме няколко месеца.

More than a decade ago, managers of the world’s most energetic laser promised it would soon demonstrate a route to limitless fusion energy. Now, the National Ignition Facility has taken a major leap toward that goal. https://t.co/Bf6ZNwqtgu — News from Science (@NewsfromScience) August 17, 2021

"Резултатът е исторически напредък за изследванията върху ядрения синтез", заяви Ким Будил, директор на института "Лорънс Ливърмор", към който е лабораторията.

"Този напредък е най-значимият в ядрения синтез от първите опити през 1972 г.", коментира проф. Стивън Роуз от лондонския Импириъл колидж.