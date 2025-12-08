Коя е най-популярната пластична операция сред мъжете

Б райън Луис Гонзалес прекарал по-голямата част от живота си, опитвайки се да не бъде забелязван. Израснал в Бруклин, той стоял настрана, прегърбвал се и носел по няколко слоя дрехи, за да прикрие излишната тъкан в областта на гърдите, която го превръщала в мишена на подигравки в училище.

„Имаше лета, в които носех по две тениски, за да се чувствам достатъчно комфортно, за да изляза, дори да беше 40 градуса по Целзий“, разказва днес 44-годишният Гонзалес пред The New York Post. „И това беше дори когато не бях толкова тежък“.

В началото на 20-те му години тежка раздяла довела до напълняване — той достигнал 300 паунда (136 кг), което още повече засилило най-дълбоката му несигурност. „Допълнителните килограми направиха всичко много по-зле. Изглеждаше буквално сякаш имам женски гърди“, казва той. „Беше трудно да общувам. Трудно беше да правя каквото и да е“.

Но дори след като свалил над 45 кг, гърдите му все още увисвали — упорито напомняне за гинекомастията, с която се борел от пубертета. Гонзалес, портиер в жилищна сграда, отдавна мечтаел за окончателно решение: намаляване на мъжките гърди. През 2021 г. най-накрая го осъществил, като взел заеми и платил 10 000 долара за хирургично отстраняване на излишните мазнини, жлезиста тъкан и кожа.

„Промени живота ми“, казва той. „Трябваше да свикна да ходя с изправени рамене и с увереност. Преди се чувствах сякаш нося огромна торба с камъни — това беше моята гинекомастия“.

Мъжкият „мейкъп“

Гонзалес съвсем не е сам. Все повече мъже търсят хирургично лечение на гинекомастия – състояние, което засяга поне половината мъже в някакъв момент от живота им, макар че често се появява в пубертета и отминава само.

„От 2020 г. определено виждам голям ръст на мъжете, които идват на консултации и продължават към операция“, казва д-р Клаудия Ким, главен медицински директор и водещ козметичен хирург в New Look New Life в Манхатън.

Процедурата вече е най-популярната пластична операция сред мъжете в САЩ, според Американското дружество на пластичните хирурзи. Лекарите от организацията извършили 26 430 намалявания на гърди при мъже през 2024 г., спрямо 20 955 през 2019 г.

Ким, която оперирала Гонзалес, отдава ръста отчасти на социалните мрежи, където мъжете все повече споделят за борбата си с гинекомастията и за решенията, които намират. „Има определени болки, които си струва да преживееш, и операцията е една от тях“, казва Гонзалес. „Когато имаш това състояние, си готов да преминеш през всичко, за да го преодолееш“.

Психическият товар на „мъжките гърди“

Келбин Рамирес знае това от първа ръка. 32-годишният радио водещ забелязал излишна тъкан в областта на гърдите още в началото на пубертета – често срещан етап за развитието на гинекомастия при хормонални колебания. „Може да има дисбаланс в нивата на хормоните, който стимулира мъжката гръдна жлеза да образува повече тъкан“, обяснява Ким. „Това е най-честата причина“.

Състоянието може да бъде предизвикано и от определени медикаменти, марихуана, алкохол, затлъстяване и други заболявания. Появата на т.нар. „мъжки гърди“ съвпаднала и с периода, в който Рамирес се борел със сексуалната си идентичност – още един удар по самочувствието му.

В търговския център, спомня си той, „влизах в пробната и се разстройвах, защото каквото и да обличах, те винаги стърчаха“. Израснал в Южна Флорида, той избягвал да се съблича на плажа или край басейна и носел яке дори през лятото, за да прикрие гърдите си.

Още в гимназията проучвал варианти за операция, но високата цена, която често не се покрива от застраховка, го оставила да се бори с несигурността си и като възрастен. „Опитах се да прегърна движението за бодипозитивност“, казва той. „Опитвах се да нося дрехи, които харесвам… но в края на деня, под тях, гърдите бяха там. И винаги ги усещах“.

Въпреки че излъчвал увереност в ефир, в реалния живот Рамирес избягвал непознати и трудно намирал общност след преместването си в Шарлът, Северна Каролина. Едва на 30 успял да плати операцията от джоба си.

Как протича операцията при гинекомастия

Лекарите подхождат различно според типа и тежестта на състоянието. Ако е причинено основно от мазнини (псевдо-гинекомастия), се използва липосукция. Но ако е налице свръхрастеж на жлезиста тъкан под зърното, почти винаги се налага разрез около ареолата за отстраняването ѝ. Много пациенти имат и двете, мазнини и жлезиста тъкан, което изисква комбинирана техника.

Рамирес се събудил от операцията замаян. От гърдите му излизали дренажни тръбички, които остават около седмица. „Да протягам ръце беше неудобно, но нищо непоносимо“, казва той. След около осем дни се върнал на работа.

Ефектът бил почти мигновен. След като вече се чувствал комфортно във фитнеса, Рамирес започнал да тренира, да учи за спорта и така трансформирал физическото и психическото си здраве. „Никога не бях разбирал какво е истинска увереност до тази година след операцията“, казва той. „Сега нося каквото искам. Не плача в пробните. Отивам при хората и се запознавам. Това промени всичко“.

Сериозен проблем

Макар гинекомастията да се влошава при напълняване, отслабването не е задължително решение. Ако става дума само за мазнини, гърдите може да се уголемят при напълняване и да изглеждат по-женствени, но при отслабване обикновено се прибират.

Но при жлезиста тъкан отслабването не решава проблема. „Може да стане по-малка, ако намалите процента мазнини, но няма да изчезне, защото жлезите не се влияят от това“, обяснява Ким.

Дешон Пениκс, 33, смятал, че уголемената му гръдна тъкан е резултат от наднормено тегло. Днес социален работник от района на Вашингтон, той достигнал над 350 паунда (159 кг), като голяма част от теглото се концентрирало в горната част на тялото. „Честно казано, не помня какво е да имаш мъжки силует на гърдите“, казва той.

Отслабнал сериозно чрез промени в начина на живот и GLP-1 медикамент. И въпреки това „гинекомастията беше там“. Миналия месец, въпреки срама и стигмата, Пениκс решил да се оперира, последна стъпка в неговата трансформация.

Процедурата, включваща липосукция, отстраняване на кожа и жлезиста тъкан, му струвала 10 208 долара. „Абсолютно си заслужаваше“, казва той. „Доволен съм от това, което виждам, макар че ме чака дълъг период на възстановяване“.

След операциите си Гонзалес, Рамирес и Пениκс споделят едно и също: тялото е лично. Ако трябва да направиш промяна, за да се чувстваш добре в него – направи го, но по правилните причини. „Не се страхувайте да бъдете себе си, независимо от недостатъците“, казва Гонзалес. „Има много повече в живота от това какво мислят другите“.

„Ако правите операцията, правете я за себе си“, добавя той. „В крайна сметка всичко опира до това как се чувстваш със самия себе си“.