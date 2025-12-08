Любопитно

Обявиха номинациите за „Златен глобус" 2026

8 декември 2025, 15:54
Обявиха номинациите за „Златен глобус“ 2026
В реме е за номинациите за „Златен глобус“ 2026. В понеделник (8 декември) Марлон Уейънс и звездата от „Матлок“ Скай П. Маршал обявяват номинираните за 83-тата годишна награда „Златен глобус“, като подчертават най-добрите филми и телевизионни предавания на годината.

Освен това, тази година има нова категория: Най-добър подкаст.

Комикът Ники Глейзър ще се завърне, за да бъде водещ на церемонията по награждаването на живо на 11 януари (неделя), от 20:00 ч. източно време по телевизионната мрежа CBS и ще се излъчва по Paramount+ в САЩ.

Най-добър филм, мюзикъл или комедия:

„Blue Moon”
„Bugonia”
„Marty Supreme”
„No Other Choice”
„Nouvelle Vague”
„One Battle After Another”

Най-добър филм, драма:

„Frankenstein”
„Hamnet”
„It Was Just an Accident”
“The Secret Agent”
„Sentimental Value”
„Sinners”

Най-добър телевизионен минисериал:

„Adolescence”
„All Her Fault”
„The Beast in Me”
„Black Mirror”
„Dying for Sex”
„The Girlfriend”

Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – драма:

Стърлинг К. Браун - „Paradise”
Диего Луна - „Andor”
Гари Олдман - „Slow Horses”
Марк Ръфало - „Task”
Адам Скот - „Severance”
Ноа Уайли - „The Pitt”

Най-добра женска роля във филм – мюзикъл или комедия:

Кристен Бел - „Nobody Wants This“
Айо Едебири - „The Bear“
Селена Гомес - „Only Murders in the Building“
Наташа Лион - „Poker Face“
Джена Ортега - „Wednesday“
Джийн Смарт - „Hacks“

Най-добра поддържаща мъжка роля:

Бенисио Дел Торо - One Battle After Another
Джейкъб Елорди - Frankenstein
Пол Мескал - Hamnet
Шон Пен - One Battle After Another
Адам Сандлър - Jay Kelly
Стелан Скарсгард - Sentimental Value

Най-добра поддържаща женска роля:

Емили Блънт - The Smashing Machine
Ел Фанинг - Sentimental Value
Ариана Гранде - Wicked: For Good
Инга Ибсдотер Лилеас - Sentimental Value
Ейми Мадиган - Weapons
Теяна Тейлър - One Battle After Another

Най-добър режисьор – филм:

Райън Куглър - „Sinners” 
Пол Томас Андерсън - „One Battle After Another” 
Гилермо дел Торо - „Frankenstein”
Джафар Панахи - „It Was Just An Accident”
Йоаким Триер - „Sentimental Value”
Клои Джао - „Hamnet” 

Най-добра женска роля – телевизия – драма:

Кати Бейтс - „Matlock” 
Брит Лоуър - „Severance”
Хелън Мирън - „Mobland” 
Бела Рамзи - „The Last of Us” 
Кери Ръсел - „The Diplomat”
Риа Сийхорн - „Pluribus” 

Най-добър подкаст:

Armchair Expert with Dax Shepherd
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First

„One Battle After Another” беше смятан от наблюдателите на наградите за основния претендент. Филмът, в който Леонардо ди Каприо е в най-непринудено брилянтната си форма като революционер, забъркал се в кошмарни политически машинации, докато е заобиколен от великолепни, влиятелни и разкъсвани от вътрешни конфликти жени, в момента е достъпен за стрийминг на цени като в кино. Той ще се завърне в избрани IMAX киносалони на 11 декември за една седмица; останали са малко билети.

Красивият филм на Йоаким Триер „Sentimental Value”, който получи множество номинации, проследява отношенията между тревожна, лесно паникьосваща се актриса и нейния безчувствен баща, филмов режисьор, както и живота в семейния им дом. Освен невероятното изпълнение на Ренате Рейнсве в главната роля, във филма блести и Ел Фанинг, която перфектно пресъздава американска актриса, тласкана до пределите на своя комфорт и талант.

Изглежда като цяла вечност, но „Sinners” излезе едва през април, а гласуващите си спомниха неговия културен момент и касов успех. Хитът на Райън Куглър, смесващ епохата на Джим Кроу с вампири, съчетава по впечатляващ начин свръхестествения ужас с ужасяващо човешкия.

„Hamnet” и „Wicked: For Good”, които представляват пълни противоположности в киното тази година, също се представиха силно. 

Родителите не бяха изненадани от номинациите за „KPop Demon Hunters”, саундтракът на живота им, откакто мегахитът излезе в Netflix (може ли да повярвате!) през юни.

Имаше и много важна номинация за самия аватар на нашата епоха на безпокойство: ужасяващото клоунско лице на леля Гладис в „Weapons”.

Както „Severance”, зловещата почит към ужасите на работния живот, така и „Adolescence”, мегахитът на Netflix за тийнейджър, обвинен в убийство, бяха широко признати.

„Pluribus”, „The Last of Us” и „The Pitt” – всички изключително напрегнати сериали, всеки апокалиптичен по свой начин, особено по отношение на тежкото състояние на американската здравна система – също се представиха добре.

Източник: CNN    
