И Япония спира финансирането на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци

Я пония обяви, че също спира финансирането на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (УНРВА) заради обвиненията на Израел, че някои от служителите ѝ са участвали в нападението на "Хамас" срещу еврейската държава на 7 октомври, предаде Франс прес.

УНРВА уволни няколко свои служители и обеща пълно разследване, но въпреки това Израел обяви решението си да забрани на агенцията да продължи да работи в Газа след войната.

Кои държави замразиха финансирането на ООН за палестинските бежанци

Япония е деветата държава, която спира финансирането на агенцията на ООН, след такива страни като САЩ и Германия.

Токио заяви снощи, че е "изключително обезпокоен от предполагаемото участие на членове на персонала на УНРВА в терористичната атака срещу Израел на 7 октомври миналата година".

Japan 🇯🇵 follows the disgraceful list of countries cutting off funding to the United Nations Relief and Works Agency (@UNRWA). https://t.co/tT7Y7CxOlT pic.twitter.com/QIAzPguYy6