Археолози откриха останки от таверна на 5000 години на територията на Ирак

А мерикански и италиански археолози откриха "таверна" от времето на шумерите, на около 5000 години, на територията на Южен Ирак, съобщи АФП. Намерени са охлаждаща система, служила като хладилник, съдове с остатъци от храна, пейки.

Археолози от университета на Пенсилвания, САЩ и от университета в Пиза, Италия, изследват всекидневния живот на обикновените хора на древния шумерски град Лагаш.

