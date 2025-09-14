Свят

Северна Корея заплаши с "лоши последици" САЩ, Япония и Южна Корея заради ученията

"Ако враждебните сили продължат да демонстрират мощта си по този начин, Северна Корея ще предприеме по-осезаеми и решителни контрамерки"

14 септември 2025, 08:15
Северна Корея заплаши с "лоши последици" САЩ, Япония и Южна Корея заради ученията
Източник: AP/БТА

К им Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предупреди, че съвместните военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония, може да имат отрицателни последици за тях, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

Южна Корея, Япония и САЩ започват на 15 септември ежегодните си отбранителни маневри, наречени Freedom Edge, на които ще повишат въздушния, морския и кибернетичния си оперативен капацитет срещу ядрени и ракетни заплахи от страна на Северна Корея, обявиха южнокорейските въоръжени сили.

"Това ни напомня, че безразсъдната демонстрация на сила от страна на Съединените щати, Япония и Южна Корея на погрешните места, и по-точно около Корейската народнодемократична република, несъмнено ще имат негативни последици за самите тях", каза Ким Йо-чен, цитирана от КЦТА.

Южна Корея и САЩ планират също следващата седмица командно-щабни учения "Айън мейс" (Iron Mace) за отработване на взаимодействието между конвенционалните и ядрените си способности срещу севернокорейските заплахи, съобщи южнокорейска местна медия.

"Ако враждебните сили продължат да демонстрират мощта си чрез тези общи учения, Северна Корея ще предприеме по-осезаеми и решителни контрамерки", заяви висшият севернокорейски партиен функционер Пак Чен-чон в отделно изявление, цитирано от КЦТА.

Пхенян редовно критикува тези общи учения като репетиции за инвазия и в някои случаи отговаря с оръжейни изпитания. Сеул и Вашингтон обаче твърдят, че маневрите имат чисто отбранителен характер.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
