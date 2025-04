Неговите спомени разкриха таен затвор - точно до международното летище в Дака

С ледователи откриха мрежа от тайни затворнически килии, когато разбиха наскоро издигната стенал Оказа се, че зад нея е скрита врата, поставена с цел да прикрие случващото се зад нея. Вътре, в тъмен коридор, имало малки стаи отдясно и отляво. Откритията бяха направени в близост до международното летище в Дака, благодарение на спомените на Мир Ахмад Бин Куасем, който беше държан там осем години, предаде BBC.

Куасем е прекарал осем години в този таен затвор, заради критика към сваления лидер на Бангладеш.

Разследване чрез свидетелства

Той е бил със завързани очи през по-голямата част от времето си в затвора и разчитал само на звуците около себе си, включително на кацането на самолети, което помогнало на следователите да намерят военната база близо до летището. Зад основната сграда на комплекса те откриха по-малка, строго охранявана сграда без прозорци, където са държани хора.

Следователите разговарят със стотици жертви като Куасем след масовите протести, които свалиха правителството на премиера Шейх Хасина Вазед миналия август. Докладвано е, че много от задържаните са били убити.

Участие на терористичните единици

Хората, управляващи тайните затвори, включително този до летището в Дака, са свързани с елитна терористична единица, Батальонът за бързо действие (RAB), който действа с командване директно от премиера Хасина. "Засегнатите служители заявиха, че всички случаи на насилствено изчезване са извършени с одобрението или заповедта на министър-председателя," каза Таджул Ислам, главен прокурор на Международния трибунал за престъпления в Бангладеш, пред BBC.

