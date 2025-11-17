Осъдиха бившата лидерка на Бангладеш на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството

Б ившата министър-председателка на Бангладеш Шейх Хасина беше осъдена днес на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството, предаде Ройтерс.

Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари.

С военен хеликоптер избяга премиерът на Бангладеш

Народната лига – партията на Хасина, не е допусната за участие в изборната надпревара и членовете ѝ се опасяват, че присъдата на бившата лидерка може да предизвика нови размирици в страната.

Съдът постанови присъдата на фона на строги мерки за сигурност и Хасина не присъстваше при обявяването на решението. През август 2024 г. тя избяга в Индия.

Sheikh Hasina sentenced to death for crimes against humanity involving an uprising in 2024 that killed hundreds in Bangladesh 🇧🇩. pic.twitter.com/b1qyEvjCOq — Ibrahim (@IbrahimAli55566) November 17, 2025

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд.

Синът на Хасина, който е и неин съветник, каза пред Ройтерс преди обявяването на решението, че тя няма да обжалва присъдата освен ако не дойде на власт демократично избрано правителство с участието на Народната лига.