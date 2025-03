Ток по гениталиите, зашити усти, изтръгнати нокти: Затворите на „отряда на смъртта“ в Бангладеш

Е лектрически ток през гениталиите. Ушите зашити без упойка. Изтръгнати нокти. Завързани и оставени в тъмнина.

Това са само част от ужасите, през които са преминали затворниците, които се твърди, че са били управлявани от сваления бенгладешки режим, като целта е била да се разбият задържаните психически и физически.

Sky News ни запознава с един от тези затворнически обекти – скрит в комплекс в столицата Дакка, зад зловещи черни врати, които маркират казармите на елитната контратерористична сила на Бангладеш, „Бързо реагиращо подразделение“, което активисти наричат „отряд на смъртта“.

Навън, зад големи стоманени врати с големи заключвания, се открива редица тесни, без прозорци клетки – малко по-големи от ковчег.

По-голяма стая беше празна, освен голямо стоманено кресло с дебели метални ремъци и мотор под него.

Оцелели описват как са били закрепвани и въртяни насилствено по време на разпити. На тавана имало болтове, от които твърдят, че са били окачвани, а до тях – редове с окови.

В друга сграда били намерени чували с Phensedyl, забранен сироп с кодеин, използван като наркотик в Бангладеш. Там имало също и купчини фалшиви пари, както и експлозиви, които са били използвани като фалшиви доказателства за инкриминиране на хора.

Прокурори в Международния съд за престъпления на Бангладеш твърдят, че тези клетки са използвани за изтезания на задържани в рамките на „войната срещу тероризма“ на сваления режим. Според прокурорите може да има до 800 такива затвора, управлявани от различни охранителни сили.

Много от задържаните били политически опоненти на бившия премиер Шейх Хасина. Тя е най-дълго управлявалият премиер на страната, като е била на власт повече от 20 години, разпределени в два мандата.

Въпреки че първоначално била наричана икона на демокрацията, Хасина е обвинявана, че се е превърнала в автократ, като по време на нейното управление са извършвани арести с политически мотиви, извънсъдебни убийства и други злоупотреби.

През втория си мандат от 2009 до 2024 г. разследващите твърдят, че тя е създала огромна мрежа от тайни затвори, за да ликвидира онези, които е възприемала като потенциални заплахи. Смята се, че около 3500 души са били „изчезнали“ в резултат на тези действия.

Хасина твърди, че всичко това е политически лов на вещици. Тя подаде оставка през август 2024 г. и напусна страната след седмици на смъртоносни протести, които прераснаха в национален хаос. Бившият премиер сега се намира в изгнание в Индия.

Международният съд за престъпления е издал два ареста срещу нея за престъпления срещу човечността във връзка с жестоката репресия срещу протестиращите миналата година и извършените насилствени изчезвания по време на нейното управление. Бангладеш е поискал Индия да я екстрадира, а екип от адвокати се надява да я изправи на съд в Дака.

Главният прокурор Таджул Ислам заяви, че имат категорични доказателства, че Хасина е наредила насилствени изчезвания. „Разпитахме някои от извършителите, които са командири на различни сили. Те заявиха, че са направили всичко по заповед на премиера“, каза той.

През 2019 г. активистът за правата на местните народи Майкъл Чакма бил със завързани очи и хвърлен в кола. Откарали го в друг таен център за задържане, наречен „Къща на огледалата“, от мъже, които твърдели, че работят за „администрацията“.

Вътре бил разпитван за скрити оръжия и критики към управляващата партия на Хасина, Авами Лийг. Той твърди, че един от офицерите го заплашил, че ще го изгори, ако не отговори на въпросите им.

Майкъл прекарал повече от пет години в затвора. По време на затворничеството си молил охранител да го застреля и убие. Междувременно семейството му изгубило надежда и организирало погребение за него.

След това Хасина била свалена. Не след дълго, Майкъл бил със завързани очи, изведен навън и изоставен в гора. Мъжете, които го оставили там, му казали да чака 30 минути преди да свали кърпата от очите си.

Шест месеца по-късно, той е облекчен, но преследван от ужаса, който е преживял. Докато говори, той се разплаква, припомняйки си момента, в който видял светлината на деня. „Видях света отново“, казва той, избърсвайки сълзите си. Свободата на Майкъл първоначално изглеждала като чудо, но той все още страда от паник атаки и кошмари.

Хиляди семейства все още чакат новини за изчезналите си близки

Всяка вечер, Хазера Хатун се моли и оставя вратата отворена, в случай че синът ѝ, Саджедул Ислам Сумон, се върне. Бащата на двама деца бил активист и лидер на опозиционната партия „Националистическа партия на Бангладеш“ (BNP).

Сестрата на Саджедул, Санжида, казва, че тя и семейството ѝ обикаляли от офис в офис в търсене на момчето, когато той изчезнал за първи път. Но никой не регистрирал жалбата им. Семейството вярва, че той бил заловен заедно с още петима от офицери на „Бързо реагиращо подразделение“.

Санжида ръководи мрежа за подкрепа на хора, които вярват, че техните братя, съпрузи, синове и бащи също са жертви на насилствени изчезвания. „Ако не е жив, къде го хвърлиха?“ пита тя, докато сълза се търкулва по лицето й. „Не знам къде да отида и да се помоля.“

Комисията, създадена през август 2024 г. от временното правителство на Бангладеш за разследване на насилствени изчезвания, е получила до момента 1700 жалби от семейства.

Но те вярват, че вероятно има още 3500 жертви. Надяват се, че до края на годината ще имат достатъчно доказателства, за да помогнат на семействата да разберат какво се е случило с техните близки.

През годините реките на Бангладеш са били последното място на покой за мръсни тайни, криещи истории за жестокости, извършени от държавата, и са служили като сметища за телата на политическите пленници.

Това е оставило разследващите с малко съдебни доказателства.

„Хората бяха застрелвани до мостовете и телата им бяха хвърляни в реката“, казва Набила Идрис, член на комисията, създадена да разследва насилствените изчезвания през лятото на 2024 г. от временното правителство на Бангладеш.

„Коремите им бяха разрязвани и в тях се пъхаха цимент или тухли.“

Военни офицери, служили в RAB, разказали на комисията, че това било „стандартна процедура“, за да може телата да потъват.

За външния свят, Шейх Хасина е осигурила огромен икономически успех за Бангладеш и била стабилизираща сила. Промишлеността за износ на облекло процъфтявала под нейното управление, издигайки милиони от бедността. Нейната война срещу тероризма била частично подкрепена и от Великобритания и САЩ. Истински политически оцелял, тя претърпяла множество арести, докато била в опозиция, както и няколко опита за убийство.

Но охранителните сили на Бангладеш са обвинени в сериозни злоупотреби и изтезания. Хасина, която някога е била борец за многопартийна демокрация, отдавна е критикувана за репресивните авторитарни мерки срещу своите политически опоненти и медиите.

Сега бившият премиер и много от най-високопоставените ѝ помощници са избягали от страната. Набила казва, че много от извършителите са „в Канада, САЩ, Великобритания и Нидерландия“, като добавя: „Тези правителства трябва да работят с нас, за да ги предадат.“

Набила казва, че на комисията са ѝ били нужни само три месеца, за да бъде уверена, че имат убедителен случай за изтезания, подкрепени от държавата. Но да се накара Шейх Хасина да се изправи пред съд ще бъде трудно. Тя твърди, че временно управляващият лидер Мухаммад Юнус е „освободил терористи“ и е неподготвен за управление, като твърди, че тя е несправедливо обвинена.

Но всеки ден се появяват нови случаи. Някои вярват, че сега има толкова много от тях, че Бангладеш трябва да предаде натрупаната работа на Международния наказателен съд в Хага.

Но когато разговарят със оцелели, източници на информация и хора на улицата, които сега се чувстват по-свободни да говорят, има много, които искат справедливост да бъде предоставена у дома. И бързо.

