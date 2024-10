Харис: Тръмп омерзява функцията на президент на САЩ

К андидатката за президент на САЩ от Демократическа партия Камала Харис заяви, че нейният опонент Доналд Тръмп омерзява функцията на президент на САЩ, предаде Франс прес.

Този коментар Харис направи по време на интервю за телевизия Ем Ес Ен Би Си. Изказването дойде, след като по време на предизборен митинг предния ден Тръмп я нарече „гадна вицепрезидентка“.

