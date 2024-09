Това е "политически трик": Харис обвини Тръмп в липса на уважение към военно гробище

В ицепрезидентката на САЩ Камала Харис обвини своя съперник на президентските избори през ноември Доналд Тръмп в „липса на уважение към свещената земя“ на Националното военно гробище в Арлингтън в момент, когато около посещението в понеделник там на кандидата републиканец се разрази полемика, предаде Франс прес.

