България

Сигнали за поставени бомби в детски градини в Пловдивско

Имейлите са изпратени малко след 9:00 часа в сряда сутрин

3 юни 2026, 11:51
Сигнали за поставени бомби в детски градини в Пловдивско
Източник: iStock photos/Getty images

С игнали за поставени бомби са изпратени в две детски градини на територията на пловдивската Oбщина Родопи.

Имейлите са изпратени малко след 9:00 часа в сряда сутрин на дублиращ имейл на детска градина „Синчец“ в Браниполе и на имейл на детска градина „Първи юни“ в Брестовица.

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Пред NOVA от Oбщина Родопи съобщиха, че са уведомили за случващото се Първо РУ и РУ-Стамболийски, ДАНС и националния телефон 112.

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място.

Сигналите се проверяват.

Източник: NOVA    
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