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Назоваха храните, които крадат младостта ни

Годините изследвания на „Сините зони“ – регионите с най-висока продължителност на живота и най-ниски нива на хронични заболявания в света – позволиха на експертите да идентифицират конкретни категории храни, които столетниците напълно избягват

3 юни 2026, 12:05
Назоваха храните, които крадат младостта ни
Източник: Thinkstock/Guliver

Т айната на дългия и здравословен живот се крие не само в това какво ядем, но и в това, което съзнателно избираме да избягваме. Изследователи разкриха диетата на хората, живеещи в така наречените „Сини зони“, и идентифицираха храните, които крадат младостта ни.

Изданието Real Simple обяснява кои храни е най-добре да се избягват.

Какво трябва да знаете за дълголетниците

Дълголетието зависи пряко от ежедневните хранителни навици. Годините изследвания на „Сините зони“ – регионите с най-висока продължителност на живота и най-ниски нива на хронични заболявания в света – позволиха на експертите да идентифицират конкретни категории храни, които столетниците напълно избягват.

Дан Бютнер, който изследва феномена на дълголетието в японският остров Окинава, италианската Сардиния и Сингапур, отбелязва, че избягването на определени храни значително намалява риска от заболявания, свързани с модерната западна диета.

Рафинираните зърнени храни и опасността от червеното месо

Докато в много страни масово се консумират бял хляб, макаронени изделия и сладки зърнени закуски, дълголетниците предпочитат само пълнозърнести храни.

По време на производството на рафинирани продукти зърната се лишават от триците и зародиша си, а заедно с тях и от основните фибри, витамини от група B, витамин E и минерали. Такава „празна“ храна има минимална хранителна стойност и предизвиква резки скокове на кръвната захар, което води до метаболитен стрес.

Освен това жителите на „Сините зони“ практически не консумират червено месо: говеждо, свинско или агнешко. То се яде изключително рядко, обикновено само на големи празници.

Вместо това основният източник на протеини в тези общности е рибата. Учените напълно подкрепят този подход, тъй като честата консумация на червено месо е клинично свързана с повишен риск от рак на дебелото черво и сърдечносъдови заболявания.

Ултра-преработените храни и митовете за кравето мляко

В домовете на столетниците едва ли ще намерите готови снаксове, преработени храни или опаковани полуфабрикати. Тези продукти са пренаситени с изкуствени добавки, консерванти и скрита захар. Изследване от 2022 г. категорично доказа директна връзка между консумацията на ултра-преработени храни и бързия спад на когнитивните функции, както и повишения риск от деменция в напреднала възраст.

Интересно е, че въпреки популярния мит за ползите от кравето мляко поради съдържанието му на калций, дълголетниците го консумират в много ограничени количества. Те по-често избират растителни алтернативи или малки порции козе или овче мляко.

Кравето мляко съдържа много наситени мазнини и холестерол, затова намаляването на неговия дял в диетата се счита от лекарите за важна стъпка в поддържането на здравето на кръвоносните съдове и сърцето.

Сладкишите и преработеното месо

Десертите също са по-скоро изключение, отколкото правило за хората с рекордна продължителност на живота. Те напълно избягват сладките газирани напитки, енергийните напитки и пакетираните сокове. Добавената захар е основен тригер за системни възпаления и хронични състояния като диабет тип 2, затлъстяване и чернодробни заболявания. Техният най-безопасен и предпочитан източник на сладост винаги са пресните плодове.

Най-строгите ограничения обаче важат за преработените меса: колбаси, бекон, шунка и кренвирши. Тези храни съдържат изключително високи нива на наситени мазнини и вредни нитрати.

През 2015 г. Световната здравна организация официално класифицира преработеното месо като канцероген от Група 1. Избягването на тези храни се счита за един от ключовите фактори за защита срещу онкологични и кардиометаболитни заболявания.

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Източник: rbc.ua    
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