"Хамас" за споразумението с Израел: Не желаем прекратяването на огъня в Газа да се провали

"Хамас" не иска споразумението за прекратяване на огъня в Газа да се провали, заяви радикалната палестинска организация, предаде Ройтерс.

"Хамас" се съгласи в рамките на споразумението да освободи още трима заложници в събота, но тази по-рано седмица заяви, че преустановява предаването на заложниците, тъй като според палестинската групировка Израел е нарушил условията на споразумението.

