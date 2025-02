"Хамас" ще забави следващото освобождаване на заложници

П алестинското ислямистко движение "Хамас" заяви днес, че ще отложи следващото освобождаване на заложници, обвинявайки Израел в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, предаде Асошиейтед прес, като се позова на Абу Обейда, говорител на военното му крило - бригадите "Изедин ал Касам".

Говорителят обвини днес Израел, че системно нарушава споразумението за прекратяване на огъня през последните три седмици и каза, че освобождаването на заложници тази събота ще бъде отложено.

#Hamas says to delay next Israeli hostage release 'until further notice'



