"Хамас" откри телата на двама заложници в Газа

П алестинската екстремистка групировка „Хамас“ съобщи, че е открила телата на още двама заложници в ивицата Газа, предаде ДПА.

Въоръженото крило на групировката - "Бригадите Изедин Ал Касам“, обяви в своя канал в „Телеграм“ и имената на двамата заложници, чиито трупове са били открити. Не е ясно кога телата ще бъдат предадени на Израел.

Израелските медии обикновено не публикуват имената на заложниците, докато телата не бъдат официално идентифицирани и семействата им не бъдат уведомени.

По-рано „Хамас“ заяви, че ще отложи планираното предаване на друго тяло на фона на подновената ескалация на насилието в ивицата Газа. "Бригадите Изедин ал Касам“ заявиха, че забавянето е отговор на „нарушения от страна на окупацията (Израел)“.

Поне едно от телата е било открито по време на издирвателни операции в тунел в южната част на ивицата Газа, съобщиха от групировката, добавяйки, че новите израелски удари възпрепятстват процесите на издирване и предаване на труповете. Снощи Израел нанесе нови въздушни удари в ивицата Газа, близо три седмици след влизането в сила на прекратяване на огъня в конфликта. Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че правителството реагира по този начин на нападение от страна на „Хамас“ срещу израелски войници, както и на забавяне на договореното предаване на тленните останки на заложниците. „Хамас“ отрича да е атакувала израелски военни.

Началото на настоящата фаза на израелско-палестинския конфликт бе поставено на 7 октомври 2023 г., когато бойци на палестинската групировка „Хамас“ извършиха мащабна атака срещу Израел. Според израелските власти, при нападението са били убити над 1 100 души, предимно цивилни, а стотици други са били отвлечени в ивицата Газа.

В отговор Израел започна мащабна военна операция срещу „Хамас“, която продължава повече от година и доведе до сериозни разрушения в Газа и десетки хиляди жертви сред палестинското население. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, към есента на 2025 г. над 67 000 палестинци са загинали, а десетки хиляди са ранени.

Международната общност многократно призоваваше за прекратяване на огъня и допускане на хуманитарна помощ до обсадения анклав. През този период бяха постигнати няколко временни споразумения за прекратяване на огъня, които позволиха размяна на заложници и доставка на хуманитарни конвои, но всяко от тях се оказа краткотрайно.

След поредното примирие, Израел възобнови въздушните и сухопътните операции, заявявайки, че „Хамас“ е нарушил договореностите чрез нападения срещу израелски войници.

Ситуацията остава изключително напрегната, като Израел настоява, че военната кампания ще продължи, докато „Хамас“ не бъде напълно елиминиран, а международните усилия за трайно примирие засега не дават резултат.