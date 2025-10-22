Израел идентифицира телата на двама заложници, върнати от "Хамас"

И зраелската армия обяви рано тази сутрин на 22 октомври, че е установена самоличността на двамата мъртви заложници, чиито тленни останки бяха предадени вчера, предаде Франс прес.

Това са 38-годишният Тамир Адар, който е бил убит при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., и Арие Залманович, на 85 години.

Залманович, земеделец по професия и един от основателите на кибуца Нир Оз, бе показан по-късно същата година на видеозапис, на който каза, че е получил сърдечен пристъп. Смъртта му бе потвърдена през декември 2023-та от управата на кибуца.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с нападението на "Хамас", при което по данни на Израел са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежната територия.

Според информацията на палестинските здравни власти, от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации, които алармират за масов глад в Газа.