Свят

Бишара Бахбах: “Хамас” е в готовност да се откаже от тежките си оръжия

Проектът за резолюция на ООН за стабилизиращите сили в Газа се обсъжда от две седмици, но има разногласия по четири точки

3 ноември 2025, 16:58
Бишара Бахбах: “Хамас” е в готовност да се откаже от тежките си оръжия
Източник: БТА

“Хамас” е показала готовност да се откаже от тежките си оръжия,” а Вашингтон е склонен да приеме такова споразумение, казва пред в. “Аш Шарк ал Аусат” палестино-американският посредник Бишара Бахбах, ръководител на Комитета „Арабски американци за мир“ и един от медиаторите в ивицата Газа. По думите му възможен е компромис, при който палестинската ислямистка организация запазва леките си оръжия за самозащита, а предава тежките на Египет или съвместен египетско-палестински орган. 

Проектът за резолюция на ООН за стабилизиращите сили в Газа се обсъжда от две седмици, но има разногласия по четири точки, посочва Бахбах.

Първо, Израел се противопоставя на пълен мироопазващ мандат на ООН, като смята, че силите трябва да бъдат разположени с одобрението само на Съвета за сигурност. Тел Авив отхвърля включването в резолюцията на мирния план на американския президент Доналд Тръмп за анклава, който е в основата на настоящото примирие, тъй като това би му дало статут на ООН. Трето, Израел възразява срещу участието на турски войски, и четвърто, има разногласия относно това дали мисията на силите трябва да включва разоръжаване на “Хамас”, клауза, на която се противопоставят “Хамас” и няколко други партии.

Възможни участници в стабилизиращите сили са Индонезия, която е предложила 20 000 войници, Пакистан, Азербайджан и потенциално египетски и европейски части, специализирани в преквалификация на палестинските сили за вътрешна сигурност. „Около 10 000 палестински офицери вече са обучени в Египет и Йордания“, добавя Бахбах.

Той очаква проекторезолюцията да бъде представена на Съвета „следващата седмица или по-следващата“, като разполагането на силите ще започне веднага след одобрението.

"Хамас" прие резолюцията на ООН за прекратяване на огъня в Газа

Бахбах очертава обсъжданията за сформиране на Комитет за администрация на Газа. „Арабско-египетско-палестинското разбирателство е, че той трябва да се състои от независими палестински фигури, избрани от Организацията за освобождение на Палестина с консенсус от всички партии“, обяснява посредникът. „Сега обаче има предложение на САЩ Вашингтон да има роля в номинирането на тези имена, нещо, което е много трудно да се наложи на палестинците.“ 

В Съвета за мир, оглавяван от Тръмп, няма палестинско представителство, но „сега вече има идеи за създаване на изпълнителен комитет към Съвета, съставен от фигури от различни страни, включително палестинци, който да наблюдава възстановяването на Газа,” обяснява Бахбах. Започва да се утвърждава мнението този изпълнителен орган да бъде създаден като мост между Съвета за мир и местната администрация, за да гарантира напредъка на възстановяването, след като бъдат въведени мерки за сигурност, казва още той. 

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
Хамас Газа ООН Стабилизиращи сили Израел Разоръжаване Мирен план Палестинци Египет Администрация на Газа
Последвайте ни

По темата

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Нападнаха кмет на павликенско село, докато съставя акт за незаконно сметище

Нападнаха кмет на павликенско село, докато съставя акт за незаконно сметище

Нещо е разтопило предното стъкло на този автомобил Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

Нещо е разтопило предното стъкло на този автомобил Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

pariteni.bg
Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 2 дни
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Вълчев: Не е ясно откога и с колко ще бъдат увеличени учителските заплати</p>

Красимир Вълчев: Не е ясно откога и с колко ще бъдат увеличени учителските заплати

Свят Преди 26 минути

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията", каза той

<p>&quot;Започна нова епоха на ядрените оръжия&quot;</p>

Президентът на Финландия: Започна нова епоха на ядрените оръжия

Свят Преди 1 час

"Логиката на възпирането, както и стратегическата стабилност между суперсилите преминават през продължителни промени", заяви Стуб

<p>Индийски опозиционер: Моди да създаде &quot;Министерство на обидите&quot;</p>

Приянка Ганди: Моди да създаде "Министерство на обидите"

Свят Преди 1 час

Ганди обвини Моди, че отклонява общественото внимание от безработицата, корупцията и бедността, като постоянно напада опонентите си

<p>&quot;Дяволска сделка&quot;:&nbsp;Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Додик (ОБЗОР)</p>

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 1 час

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

<p>АПИ с важно предупреждение за шофьорите</p>

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

България Преди 1 час

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Свят Преди 2 часа

Решението идва в момент на нарастващо напрежение в Европа заради руската агресия, както и на усилено въоръжаване в Западните Балкани

<p>Vivacom пуска три изцяло нови канала&nbsp;и обновява любимия VIVACOM Arena</p>

Vivacom пуска три изцяло нови канала: Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обновява любимия VIVACOM Arena

Любопитно Преди 2 часа

 

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Свят Преди 2 часа

Група маскирани лица хвърляха предмети по събралите се на стъпалата на съдебната палата хора

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Свят Преди 2 часа

Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Любопитно Преди 2 часа

„Обичам Ричард с всяко влакно на душата си, но не можем да бъдем заедно. Ние сме твърде взаимно разрушителни“, казва Тейлър

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Свят Преди 2 часа

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол

,

Фитнес треньор съветва: Как да тренирате в студа, без да навредите на здравето си

Любопитно Преди 2 часа

Фитнес треньорката Анастасия Ишченко сподели как правилно да тренирате на открито през студения сезон

<p>КС образува дело за промените в Закона за ДАНС</p>

Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

България Преди 2 часа

Досега председател се назначаваше с указ на президента

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Свят Преди 2 часа

<p>Премиерите на Русия и Китай разговаряха</p>

Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите

Свят Преди 2 часа

Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Свят Преди 2 часа

Отказът на Масон подаде оставка досега предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Цеца развя българския флаг на концерт в РСМ и предизвика скандал (ВИДЕО)

Edna.bg

Тираджията Калин от Big Brother: Съпругата ми беше жертва на сексуално насилие! (ВИДЕО)

Edna.bg

Мазир Сула аут за дербито с ЦСКА

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - ЦСКА 1948, съставите

Gong.bg

Министерството на финансите публикува законопроекта за Бюджет 2026

Nova.bg

Ексклузивно: Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард говори пред Николай Дойнов

Nova.bg