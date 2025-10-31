Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

И зраел тази вечер съобщи, че е идентифицирал телата на заложниците Амирам Купер и Сахар Барух, които бяха предадени от "Хамас" по-рано през деня, предаде Франс прес.
The IDF and Shin Bet confirmed that the bodies of hostages Amiram Cooper, 84, and Sahar Baruch, 25, have been identified and returned for burial after being transferred from Gaza via the Red Cross. Cooper, abducted alive from Kibbutz Nir Oz, was murdered in Hamas captivity in… pic.twitter.com/rY1go52Uwh— ILTV Israel News (@ILTVNews) October 30, 2025
"След процеса по идентификация, проведен в Националния институт по съдебна медицина", израелската армия информира "семействата на починалите заложници Амирам Купер и Сахар Барух, че те са върнати в Израел", се казва в изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.