Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Имената на заложниците са Амирам Купер и Сахар Барух

31 октомври 2025, 09:19
Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано
Източник: БТА/АР

И зраел тази вечер съобщи, че е идентифицирал телата на заложниците Амирам Купер и Сахар Барух, които бяха предадени от "Хамас" по-рано през деня, предаде Франс прес.

"След процеса по идентификация, проведен в Националния институт по съдебна медицина", израелската армия информира "семействата на починалите заложници Амирам Купер и Сахар Барух, че те са върнати в Израел", се казва в изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
