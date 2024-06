"Хамас" прие резолюцията на ООН за прекратяване на огъня в Газа

"Хамас" приема резолюцията на Съвета за сигурност на ООН относно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа и има готовност да преговаря за подробностите, каза пред Ройтерс високопоставеният представител на палестинското ислямистко движение Сами Абу Зухри.

Зухри добави, че от Вашингтон зависи да гарантира, че Израел ще я спазва.

"Хамас" приема резолюцията на Съвета за сигурност на ООН относно плана за прекратяване на огъня, изтегляне на израелските войски и размяна на

заложници срещу затворници, държани от Израел, посочи той.

The Palestinian Islamist Movement (Hamas) and the Islamic Jihad group welcomed a U.N. Security Council resolution offering a proposal for a ceasefire in #Gaza.#GazaGenocide‌ #UN_Security_Council pic.twitter.com/v3TDpJGeal