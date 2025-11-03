Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

И зраел потвърди, че останките, предадени от "Хамас" предния ден, принадлежат на трима заложници, отвлечени от палестински бойци по време на нападението на 7 октомври 2023 г.

Останките бяха предадени като част от действащото примирие в Газа, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, предаде АФП.

"След приключването на процеса по идентификация представители на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) уведомиха семействата на загиналите заложници, че техните близки са върнати в Израел и идентифицирани", се посочва в официалното изявление.

Останките принадлежат на американско-израелския капитан Омер Нойтра, на 21 години по време на отвличането; редник Оз Даниел, 19 години; и полковник Асаф Хамами, 40 години – най-високопоставеният офицер, убит от "Хамас".

Хамас предаде телата в неделя (2 ноември) чрез Червения кръст.

Въоръженото крило на организацията заяви, че е открило останките по-рано същия ден „по маршрута на един от тунелите в южната част на Ивицата Газа“.

Когато примирието влезе в сила на 10 октомври, "Хамас" държеше 48 заложници, от които 20 живи.

От началото на примирието групировката е освободила всички 20 оцелели заложници и е започнала да предава останки на 28 починали пленници.

Досега са върнати 20 тела – сред тях 18 израелци, един тайландски и един непалски гражданин.

Израел обвинява Хамас, че забавя процеса по предаване на телата, докато палестинската групировка твърди, че операциите са затруднени, тъй като много от останките са погребани под развалините на Газа.