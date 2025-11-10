Западна Гърция под вода: Стена се срути върху автомобил в Корфу

П роливни дъждове валят в голяма част от Гърция, като предизвикват проблеми в редица региони предимно в западната част на страната, съобщава държавната телевизия ЕРТ.
През нощта дъждовете са обхванали Западна Гърция, придружени със силни ветрове. Противопожарните служби са получили десетки сигнали с искания за отводняване на наводнени приземни помещения, както и за отстраняване на паднали дървета.
Най-сложна е била обстановката в градчето Филипиада в подножието на планината Пинд.
Severe weather phenomena cause problems in western Greece, Peloponnese https://t.co/N854LGLDdZ pic.twitter.com/BXUITYkqLr— ANA-MPA news (@amna_newseng) November 10, 2025
Силен дъжд е имало през нощта и тази сутрин в Солун, където са регистрирани щети по автомобили от паднали дървета.
Проливни дъждове наводниха пътища в Гърция
В главния град на остров Корфу стена се е срутила върху паркирал автомобил. Водачката му по чудо не е пострадала, след като е излязла от него малко преди стената да падне отгоре.
Много извънградски пътища на острова са се превърнали в реки.
Съобщава се за затворени пътища на полуостров Пелопонес. Към гражданите там е издадено предупреждение да избягват придвижванията без нужда.