Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

В новия епизод на "Телеграфно подкастът" международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“, който ще пази и половин България

31 март 2026, 17:29
Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България
Източник: Телеграфно подкастът

В новия епизод на „Телеграфно подкастът“ международният редактор Иван Петрински представи подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“. Проектът предвижда изграждането на модерна многопластова система за отбрана, чието покритие ще обхване и значителна част от българска територия.

  • Мащаб и срокове на програмата

Програмата вече е в ход. Първият етап е финансиран с около 3 млрд. евро. Общата стойност се очаква да достигне между 28 и 36 млрд. евро до окончателното завършване през 2036 г. Системата ще покрива голяма част от източното Средиземноморие и ще има пряко отражение върху сигурността в региона.

Източник: Телеграфно подкастът
  • Петпластова структура за всестранна защита

„Щитът на Ахил“ представлява петпластова отбранителна структура. Тя осигурява защита по въздух, суша, море, под вода и срещу дронове. Част от системата вече функционира – в Северна Гърция е разположена батарея от противоракетната система Patriot с обсег до 250 км. Тази батарея покрива и значителна част от Южна България. Системата може да следи десетки цели едновременно и да поразява множество от тях.

  • Нови технологии и модернизация

Проектът включва внедряване на системи за борба с дронове като „Кентавър“, както и платформи с изкуствен интелект като Sky Defender, които ще анализират и реагират на заплахи в реално време. Предвижда се модернизация на военноморските сили чрез нови фрегати, както и обновяване на изтребителите F-16 до версия Viper.

Гърция развива активно военно сътрудничество с Израел, откъдето ще бъдат доставени допълнителни компоненти за противовъздушна защита. Всички елементи ще изградят комплексна система, способна да противодейства на широк спектър от съвременни заплахи.

  • Стратегическо значение за България

За България проектът има стратегическо значение. Поради географската близост част от българската територия ще попадне в обхвата на защитната система. Има индикации за сътрудничество между двете страни, включително разполагане на допълнителни средства за защита по българско искане. Бързата реакция от гръцка страна показва наличие на политическа воля за задълбочаване на партньорството в сферата на сигурността.

  • Консенсус в Гърция и източници на финансиране

Въпреки високата цена на проекта, гръцкото общество и политическият елит демонстрират консенсус относно необходимостта от подобни инвестиции. Част от финансирането ще дойде от европейски програми за отбрана, които бяха разширени в контекста на нарастващите глобални рискове.

  • Геополитически контекст на проекта

Засиленото въоръжаване на Гърция е свързано с геополитическото ѝ положение, дългогодишното напрежение с Турция и енергийните интереси в региона на Източното Средиземноморие. Страната не демонстрира силен обществен страх от пряк военен конфликт, но предприетите мерки показват висока степен на готовност.

  • Възможности пред България

На фона на нарастващите заплахи в Европа и близостта на военни конфликти до региона, проектът „Щитът на Ахил“ се разглежда като логична и необходима стъпка. За България това е възможност не само за допълнителна защита, но и сигнал за необходимостта от развитие на собствен отбранителен капацитет в рамките на НАТО.

Проектът демонстрира как съседни държени от НАТО могат да координират усилията си за колективна сигурност. Системата вече предоставя реално покритие над част от българска територия, а бъдещото сътрудничество може да разшири това предимство. В същото време развитието на национален отбранителен капацитет остава ключов приоритет за страната ни.

Източник: Телеграфно подкастът    
