Украинци се готвят да разчистват и възстановяват градовете около Киев

Р едица украински граждани, сред които пенсионерката Зоя Потапова, се готвят за процеса по възстановяване на домовете си. Потапова е започнала със засаждането на цветя зад развалините на къщата си край Киев, бомбардирана от Москва през март, преди да се залови с възстановяването на сградата, което се надява да стане бързо.

Какво се случва в Херсонска област, последни данни

Също както тази пенсионерка, жителите на районите северно от Киев, белязани от преминалите оттам руски войски, вярват в обещанието на правителството "да реконструира повредения жилищен фонд".

Но в Горенка – едно село, което тежко пострада от обстрели в началото на нашествието - 60-годишната Зоя, чийто съпруг е бил убит, все още се чуди как да се справя.

"Дано да не ни забравят, защото направихме много, за да спрем настъплението към столицата", отронва през сълзи пред АФП пенсионерката, облечена цялата в черно и застанала сред отломките, от които се разнася все още силен мирис на изгоряло.

Бъркане на бетон

И докато чака домът й да бъде възстановен, Зоя може да се радва на голямата си зеленчукова градина, чиято реколтка се очертава обещаваща - под плодовите дръвчета, изгубили листата си при взривовете на снарядите, бързо растат картофи и ягоди.

Според Тетяна Шепельова от управата в Горенка администрацията вече е образувала 1000 преписки за жилища, станали изцяло или частично неизползваеми.

Възползвайки се от хубавото време, някои хора вече сами си бъркат бетон, но има недостиг и на работна ръка, и на материали в това населено място, наброявало преди нашествието 10 000 жители.

Нуждите са огромни; в края на май премиерът Денис Шмигал заяви, че разрушенията в цялата страна са на стойност 561 милиарда долара.

За момента АФП видя започнали на много места разчиствания и операции за разминиране в общините северно от Киев, които правителството си върна тази пролет. Електромрежата постепенно се ремонтира; работи се и по конструкциите на един мост.

На 4-5 юли в Швейцария е насрочена конференция за събиране на дарения в международен мащаб с цел дейностите да се ускорят.

В Буча, където след изтеглянето на кремълските войски бяха открити тела на цивилни, 600 семейства търсят подслон и властите реквизират за целта ваканционни имоти.

Преди конфликта градът бе приятен и популярен сред летовниците заради спокойната атмосфера и боровите му гори.

Първите хора, останали без дом, вече се настаняват в сиви контейнери, стоварени на паркинга на местен покрит пазар, от който е останал само куп ламарини.

Полският премиер Матеуш Моравецки откри неотдавна първия лагер за разселени лица в Бородянка недалеч от Горенка.

Доста такива временни постройки се монтират сега в местата, където руските военни според обвиненията са вършели зверства. "Правителството ги предоставя безплатно; има места за 92 семейства", обяснява кметът на Буча – петдесетгодишният Анатолий Федорук, докато показва малките боксове от по двайсетина квадратни метра, във всеки от който могат да се настанят до четирима души.

Благодарение на помощ от поляците в сътрудничество с украинското правителство, той очаква да получи още готови конструкции, с които да бъдат оборудвани още три лагера.

Due to the ongoing conflict between Ukraine and Russia, the students’ celebration was reduced to a waltz next to the ruins of their school. https://t.co/W6kWyyIANq