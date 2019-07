К лиматичните промени, причинени от човешкото влияние върху климата, означават, че е „поне пет пъти по-вероятно“ да се повторят температурните рекорди на горещата вълна, която заля по-голямата част от Европа миналата седмица, твърдят учени, цитирани от Би Би Си (BBC).

Техни бързи проучвания показват, че повишаващите се температури зареждат страшно много явлението и затова глобалното затопляне ще провокира още горещи вълни, които ще се случват по-често.

Юнските горещи вълни сега са с около 4 градуса по-топли, отколкото са били преди.

В глобален мащаб, средните температури за юни са най-високите откакто се води статистика.

Горещите вълни по принцип са лятно явление, но тази от миналата седмица беше безпрецедентна, защото се случи прекалено рано, а отчетените температури бяха рекордни. На места във Франция, Швейцария, Австрия, Германия и Испания бяха подобрени температурни рекорди.

Изследователите сравняват наблюденията на температурите, регистрирани през юни, с климатичните модели, които могат да покажат какъв би бил светът без човешкото влияние върху климата.

Те открили, че

заради човешкия фактор, влияещ на климата вероятността да има гореща вълна над Франция се увеличава поне с пет пъти.

Очаква се обаче това влияние на човека върху климата да нарасне.

