Google иска да пусне 32 милиона стерилизирани комара в Калифорния и Флорида

Google иска одобрение от американските власти, за да освободи милиони стерилизирани мъжки комари с цел намаляване на популацията на насекомите, които разпространяват опасни заболявания.

Технологичният гигант иска да „спре лошите буболечки с добри буболечки“ и този път не става дума за програмиране. Компанията е подала искане до правителството на САЩ за разрешение да пусне до 32 милиона стерилизирани комари в щатите Калифорния и Флорида.

Като част от успешната си програма „Debug“, Google използва технологичния си опит, за да създаде армия от стерилни мъжки комари, която да намали броя на насекомите, пренасящи заболявания. Комарите, смятани за най-смъртоносното животно в света, причиняват повече човешки жертви годишно от всяко друго същество, като разпространяват смъртоносни болести като денга, вируса на Западен Нил, Зика, чикунгуня и малария.

Компания ще задейства ГМО срещу зика

Съобщение във Федералния регистър на САЩ показва, че Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) разглежда искането на Google за освобождаване на до 16 милиона комара годишно във Флорида и Калифорния в рамките на двугодишен период. EPA ще реши дали да издаде разрешение за експериментална употреба след приключването на общественото обсъждане, което продължава до 5 юни.

Мъжките комари не хапят и не пренасят болести. Един от основните подходи, които Google тества, включва отглеждането на мъжки комари, заразени с естествено срещаща се бактерия, наречена Wolbachia, която им пречи да създават потомство с дивите женски комари. Когато заразен мъжки се чифтоса с дива женска, яйцата ѝ не се излюпват. Както обяснява Google в публикация в своя блог: „Популацията намалява с всяко следващо поколение.“

Макар да изглежда необичайно технологична компания да се занимава с лабораторни изследвания и развъждане на комари, заразени с бактерии, компанията майка на Google, Alphabet, отдавна не е чужда на научните проекти. Verily Health, компания за здравни технологии и изкуствен интелект, започнала като амбициозен проект в лабораторията Google X, години наред е основен двигател на програмата Debug. Verily, която до началото на тази година беше дъщерна компания на Alphabet, използва технологии и наука за данните в борбата срещу заболявания и други глобални здравни проблеми.

Източник: iStock/Getty Images

През декември 2024 г. Google придоби изцяло проекта Debug и го извади от портфолиото на Verily, съобщиха от компанията в имейл до британския вестник The Guardian .

В публикация от 2016 г. за проекта Debug се посочва, че програмата е започнала да проучва технологични решения за борба със смъртоносните комари преди около десетилетие.

Според Google останалите методи за борба с комарите не са дали достатъчно добри резултати. Пръскането с пестициди може да бъде токсично и постепенно губи ефективност, а откриването и премахването на всички водоизточници, които служат за размножаване на комарите, е изключително трудно.

Подходът на Google не е уникален. Компанията използва научен метод, известен като „техника на стерилните насекоми“, който специалистите прилагат срещу различни вредители от десетилетия. Ерик Карагата, доцент в Университета на Флорида и специалист по взаимодействията между комари и микроорганизми, заяви пред USA Today, че използването на бактерията Wolbachia за стерилизация се практикува от около 15 години.

Засега Google концентрира усилията си върху един конкретен вид комари, Aedes aegypti, който е отговорен за разпространението на повечето случаи на денга, Зика, жълта треска и чикунгуня.

Източник: iStock

По данни на компанията нейните инженери и учени използват анализ на данни и сензори за изграждането на автоматизирани системи за развъждане на тези крехки насекоми. Част от предизвикателството е използването на компютърно зрение, базирано на изкуствен интелект, за прецизно разделяне на мъжките от женските комари и освобождаването на мъжките „на правилното място и в правилния брой“.

Проектът Debug вече е постигнал известен успех в Сингапур, първия международен център за научноизследователска и развойна дейност на програмата.

В публикация от 11 май компанията съобщи, позовавайки се на Националната агенция по околната среда на Сингапур, че чрез освобождаването на милиони мъжки комари, носители на Wolbachia, страната е постигнала „намаляване на популацията на Aedes aegypti с между 80 и 90 процента“ и над 70 процента спад на случаите на денга след период от шест до дванадесет месеца от началото на програмата.

Войната на насекомите: Комари се борят срещу комари

През май Google обяви, че ще разшири дейността на центъра си в Сингапур.

„Когато стартирахме Debug в Сингапур, целта ни беше да развием производството и освобождаването на комари чрез технологии и да разширим програмата в повече общности в Азия, където се наблюдават 70 процента от глобалните случаи на денга“, заяви ръководителят на проекта Debug Лайнъс Ъпсън.

„Успехът ни в Сингапур ни дава увереност да се разширяваме още повече“, добави той.