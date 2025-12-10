Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

А мериканските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) обявиха в петък, че са издали предупреждение за пътуване от ниво 2 за Куба, Бангладеш, Шри Ланка и провинция Гуандун в южен Китай, като препоръчват „засилени предпазни мерки“ при посещение на тези райони.

Причината е огнища на чикунгуня – нелечимо заболяване, пренасяно от комари. Здравните власти на САЩ твърдят, че в момента няма лек за чикунгуня, но болестта може да бъде предотвратена чрез ваксинация, като ваксинацията се препоръчва на пътуващите, които се отправят към засегнатите райони.

Най-честите симптоми на вируса включват треска и болки в ставите, въпреки че пациентите могат да изпитат и главоболие, мускулни болки, подуване на ставите или обрив, според здравните власти на САЩ. Симптомите обикновено се появяват три до седем дни след ухапване от заразен комар и повечето хора се възстановяват в рамките на една седмица.

В тежки случаи някои пациенти могат да изпитат силна болка в ставите, която продължава месеци или дори години, докато други „може да се нуждаят от хоспитализация поради риск от увреждане на органи и смърт“, според Световната здравна организация (СЗО).

Според доклад на СЗО от 3 октомври, от януари до септември 2025 г. в световен мащаб са регистрирани 445 000 предполагаеми и потвърдени случая на чикунгуня и 155 смъртни случая.

В Бангладеш СЗО съобщи за 700 възможни случая на чикунгуня в столицата Дака между януари и септември 2025 г., позовавайки се на данни от Института по епидемиология, контрол и изследвания на заболяванията.

Към края на септември общо 16 000 случая на локално предаване на чикунгуня са потвърдени в провинция Гуандун в Китай, което е най-голямото документирано огнище на болестта в страната до момента.

Куба съобщи за 34 потвърдени случая на чикунгуня между януари и края на септември и бяха предприети мерки за обществено здравеопазване за овладяване на огнището.

Шри Ланка съобщи за общо 150 потвърдени случая на чикунгуня между 1 януари и втората седмица на март 2025 г., съобщи СЗО, добавяйки, че пикът на заболеваемостта е настъпил през юни.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) предупредиха, че пътуващите до Бразилия, Колумбия, Индия, Мексико, Нигерия, Пакистан, Филипините и Тайланд също може да са изправени пред повишен риск от заразяване с чикунгуня.