Свят

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията издадоха предупреждение за пътуване от ниво 2

10 декември 2025, 11:40
Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави
Източник: iStock/GettyImages

А мериканските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) обявиха в петък, че са издали предупреждение за пътуване от ниво 2 за Куба, Бангладеш, Шри Ланка и провинция Гуандун в южен Китай, като препоръчват „засилени предпазни мерки“ при посещение на тези райони.

Причината е огнища на чикунгуня – нелечимо заболяване, пренасяно от комари. Здравните власти на САЩ твърдят, че в момента няма лек за чикунгуня, но болестта може да бъде предотвратена чрез ваксинация, като ваксинацията се препоръчва на пътуващите, които се отправят към засегнатите райони.

Най-честите симптоми на вируса включват треска и болки в ставите, въпреки че пациентите могат да изпитат и главоболие, мускулни болки, подуване на ставите или обрив, според здравните власти на САЩ. Симптомите обикновено се появяват три до седем дни след ухапване от заразен комар и повечето хора се възстановяват в рамките на една седмица.

В тежки случаи някои пациенти могат да изпитат силна болка в ставите, която продължава месеци или дори години, докато други „може да се нуждаят от хоспитализация поради риск от увреждане на органи и смърт“, според Световната здравна организация (СЗО).

Според доклад на СЗО от 3 октомври, от януари до септември 2025 г. в световен мащаб са регистрирани 445 000 предполагаеми и потвърдени случая на чикунгуня и 155 смъртни случая.

  • В Бангладеш СЗО съобщи за 700 възможни случая на чикунгуня в столицата Дака между януари и септември 2025 г., позовавайки се на данни от Института по епидемиология, контрол и изследвания на заболяванията.
  • Към края на септември общо 16 000 случая на локално предаване на чикунгуня са потвърдени в провинция Гуандун в Китай, което е най-голямото документирано огнище на болестта в страната до момента.
  • Куба съобщи за 34 потвърдени случая на чикунгуня между януари и края на септември и бяха предприети мерки за обществено здравеопазване за овладяване на огнището.
  • Шри Ланка съобщи за общо 150 потвърдени случая на чикунгуня между 1 януари и втората седмица на март 2025 г., съобщи СЗО, добавяйки, че пикът на заболеваемостта е настъпил през юни.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) предупредиха, че пътуващите до Бразилия, Колумбия, Индия, Мексико, Нигерия, Пакистан, Филипините и Тайланд също може да са изправени пред повишен риск от заразяване с чикунгуня.

По темата

Източник: unn.ua    
чикунгуня предупреждение за пътуване CDC болест пренасяна от комари симптоми на чикунгуня ваксинация огнища на заболяването СЗО засегнати райони засилени предпазни мерки
Последвайте ни
Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си&quot;</p>

Посланик на САЩ: Европа има нужда от електрошок

Свят Преди 20 минути

"Ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм уволнен", заяви Бил Уайт

Заради стачките през май: ЦГМ удължава срока на картите за градски транспорт с 6 дни

Заради стачките през май: ЦГМ удължава срока на картите за градски транспорт с 6 дни

България Преди 36 минути

Активирането на допълнителните дни обаче не става автоматично

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Свят Преди 1 час

Протестиращи гръцки земеделци блокираха входа му с трактори, а от морето беше обградено от рибари, които подкрепят протеста

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

Свят Преди 1 час

Тръмп, на 79 години, и неговите представители многократно твърдят, че той е в отлично здраве, въпреки че наблюдатели са отбелязали натъртвания по ръката му, признаци на умора и моменти по време на брифинги и други публични събития, когато изглежда е задремвал или очите му са се затваряли

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

България Преди 1 час

До последния си дъх Виолета Стамболийска се грижеше за физическото, психическото и емоционалното развитие на децата

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Любопитно Преди 1 час

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г.

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Свят Преди 1 час

По време на предварителния кръг на вечерните рокли на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Тайланд на 19 ноември, Габриел Хенри падна от пистата и се удари с лице в тълпата

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Свят Преди 1 час

Жената е планирала нападението като "интервенция", за да убеди дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет

<p>&quot;Сега ще умреш!&quot;: Мъж многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си</p>

"Сега ще умреш!": Задържаха мъж, многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си

България Преди 1 час

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Водачът, който е сръбски гражданин, опитал да изпревари колона от камиони

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

България Преди 2 часа

65-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря „Тесла“; двама са ранени, автомобилите – напълно смазани

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

България Преди 2 часа

На непълнолетните са съставени актове

Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Любопитно Преди 2 часа

Съдия Луис Дж. Лиман постанови, че процесът, който първоначално трябваше да започне на 9 март 2026 г., се отлага за 18 май заради натоварения му график

<p>Сложиха макет на Пеевски в Народното събрание</p>

ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в Народното събрание

България Преди 2 часа

Картоненият макет е взел мястото на лидера на "ДПС-Ново Начало", тъй като той отсъства от заседанието

<p>Китайка се омъжи за войника, спасил я от земетресение като дете</p>

Трогателна любовна история: Жена се омъжи за войника, спасил я от земетресение като дете

Любопитно Преди 2 часа

Млада китайка се омъжи за войника, спасил я като дете от развалините при земетресението в Съчуан -дванадесет години по-късно майка ѝ го разпознава в ресторант - двамата се свързват отново, влюбват се и днес живеят щастливо

Големи победи очакват 4 зодии през декември

Големи победи очакват 4 зодии през декември

Любопитно Преди 2 часа

През декември 2025 г. късметът и успехът ще бъдат на страната на определени зодиакални знаци

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Психоложката Краси Гешева от “Един за друг” роди момченце

Edna.bg

Кошмарен жребий: България в група с Англия, Испания и Хърватия

Gong.bg

Ван Бастен изригна: Салах има мозък на майски бръмбар

Gong.bg

„Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

Nova.bg

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

Nova.bg