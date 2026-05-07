Започва спешна обработка срещу комари

З апочва спешна дезинсекция в цялата страна за летния сезон на 2026 г., след като Министерският съвет одобри нов механизъм за бързо действие. С правителствено решение е гласуван ресурс в размер на 1 278 230 евро, предназначен за мониторинг и обработки в периода от май до септември.

Средствата се пренасочват от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието и храните, а оперативните дейности ще се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Този механизъм бе приет като своевременна алтернатива на стандартната обществена поръчка, която бе блокирана от жалба в КЗК. По този начин се елиминира рискът от забавяне от близо три месеца и се гарантира, че пръскането започва в пика на биологичния цикъл на насекомите.

Първоначалната процедура бе прекратена след установяване на административни нарушения, застрашаващи обективния избор на изпълнител. В отговор на опасността от масово разпространение на насекоми и свързаните с тях заболявания, Министерството на здравеопазването и Министерският съвет координираха действията си с общините и водещи експерти за намиране на работещо и законосъобразно решение.

В края на април бяха проведени ключови срещи с кметовете на дунавските общини и представители на най-засегнатите региони, за да се подсигури логистиката и навременната реакция по места.

