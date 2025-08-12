Г олям горски пожар в Черна гора доведе до принудителна евакуация.

#BREAKING #Montenegro JUST IN: Montenegro is battling large wildfires across the country. Croatia has sent a water bomber to help, while Serbia has deployed a helicopter. NATO’s firefighting mechanism has also been activated. pic.twitter.com/L29SPhMEP4

Повече от 20 пожарни коли са били мобилизирани да се борят с огъня. Пламъците застрашиха приют с бездомни кучета, но благодарение на бързата намеса на огнеборците, всички те са били спасени.

Over the past 24 hours, wildfires have devastated Montenegro.

Serbia responded immediately, deploying a Russian 🇷🇺 Kamov helicopter with a 7-member crew to assist, unconditionally and without delay.



Montenegro is a NATO member.

Yet NATO remains absent.



🇷🇸🇲🇪 pic.twitter.com/x0v41ih8Tq