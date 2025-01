"Гнили са до дупка": Режимът на Вучич е под блокада

С ръбските студенти днес започнаха 24-часовата блокада на белградския квартал "Автокоманда", през който преминават ключовите транспортни връзки в столицата.

Блокираният участък е част от международния път Е-75. Блокадата започна в 10.00 часа местно време (11:00 ч. българско). В 11.52 ч. бе отдадена почит на жертвите от срутването на козирката на жп-гарата в Нови Сад на 1-ви ноември, когато загинаха 15 души.

Студентите дойдоха в Автокоманда на две групи – от Студентския площад и от булевард „Краля Александра“. Студентите от Аграрния факултет пристигнаха с трактори. Участват също фермери и мотористи. Начело на шествието стои транспарт с призив към столичани: "Гнили са до дупка, излезте и ни подкрепете!"

Под блокада попаднаха и няколко моста. Едната граница на блокадата се намира при Ветеринарномедицинския факултет, а другата при кръговото кръстовище към улица Устаничка.

24h student protest blocking at Autokomanda in Belgrade just started few minutes ago. pic.twitter.com/TMLiaAD5hZ

През целия ден студентите ще организират различни протестни акции, а в 20.00 часа ще включат светлините на телефоните и ще прочетат исканията си. Възможни са спонтанни блокади и на други пътни участъци на територията на Република Сърбия, без предварително уведомление. Полицията пренасочва трафика.

Българското министерство на външните работи препоръча на българските граждани и автомобилните превозвачи, преминаващи транзитно през Белград днес, да използват околовръстния път на Белград - от София - излизане от автомагистралата при Бубан поток и включване в автомагистралите за Загреб и Будапеща при пътен възел „Добановци“.

24-часовата блокада идва само няколко дни след общата стачка в Сърбия, при която десетки хиляди граждани протестираха срещу авторитарния, корумпиран и полицейски режим на президента Александър Вучич. На 24 януари редица граждански организации, асоциации и предприятия спряха работа, а много училища останаха затворени.

В събота, 25 януари, в близо 20 града се проведоха митинги, последвани от акцията "Шум срещу диктатурата" ден по-късно, когато сръбските граждани бяха призовани да чукат с тенджери и тигани и да вдигат шум от отворените си прозорци в подкрепа на студентите.

