Ракетите "Таурус" – германското оръжие, което Украйна настоява да получи

У краинският президент Володимир Зеленски проведе разговори с лидера на Християндемократическия съюз (ХДС) на Германия Фридрих Мерц в Берлин, само дни след като новоизбраният канцлер заяви, че западните съюзници на Киев са премахнали ограниченията за обсега на ракетите си и ще позволят на Украйна да ги използва за удари дълбоко във вътрешността на Русия, предаде Al Jazeera .

Мерц направи това изявление в понеделник, когато Русия извърши мащабни въздушни бомбардировки срещу Украйна, а двете страни си размениха удари с безпилотни летателни апарати.

Изказването му породи надежда в Киев и отново насочи вниманието към възможността Германия да предостави на Украйна крилатите ракети "Таурус"/Taurus, които страната, разкъсвана от война, отдавна иска да получи.

Въпреки това, по време на съвместна поява със Зеленски в сряда, Мерц обеща на украинския президент, че Германия ще помогне на страната му да развие собствено производство на ракети с голям обсег на нейна територия. Той не пое ангажимент относно предоставянето на ракети Taurus.

Германия е ключов поддръжник на Украйна и вторият по големина доставчик на военна помощ след Съединените щати. Бившият канцлер Олаф Шолц обаче бе предпазлив относно изпращането на Taurus, тъй като не искаше Германия да бъде пряко въвлечена във войната. Под натиска на съюзниците си от НАТО той се съгласи да предостави танкове Leopard 2 през януари 2023 г. Руският президент Владимир Путин предупреди, че ако западните страни позволят на Украйна да използва оръжията им за удари на руска територия, това ще постави НАТО „във война с неговата страна“.

Откакто встъпи в длъжност на 6 май, Мерц засили усилията си да задържи западната подкрепа за Украйна, въпреки опитите на администрацията на Доналд Тръмп в САЩ да сложи край на войната. Тръмп критикува американската помощ за Украйна по време на управлението на Джо Байдън. Но последните засилени руски въздушни атаки срещу Украйна разгневиха Тръмп, който нарече Путин „луд“.

Украйна вярва, че Taurus би променил хода на войната.

What are Germany’s Taurus missiles that Ukraine wants? https://t.co/hOFQOZe10f