Германия засилва присъствието си в Балтийско море с нови патрулни кораби

П рез последните месеци темата за Балтийско море неведнъж попада във водещите новини. Бяха унищожени подводни кабели и все по-често се съобщава за повреди на подводната инфраструктура. НАТО и ЕС подозират саботаж от страна на Русия и Китай, които официално отхвърлят обвиненията. Вниманието е насочено към корабите на т.нар. руски “сенчест флот”. В момента НАТО засилва присъствието си в балтийско море, а Германия участва със свои кораби в новата операция, пише NOVA.

Екипажът на един от германските военни кораби се подготвя за нова мисия. Той е изпратен с кратко предизвестие като част от новата операция на НАТО, наречена "Балтийски страж". През следващите осем седмици корабът, заедно с екипажа си от около 60 души, ще патрулира в Балтийско море. Целта е да възпират и противодействат на всякакви заплахи за критичната подводна инфраструктура, като например комуникационни кабели и газопроводи.

NATO’s Standing Maritime Group 1 (SNMG1) conducted a port visit to Gdansk, Poland, as part of the Baltic Sentry mission aimed at enhancing the alliance’s military presence in the Baltic Sea.https://t.co/WX7JdqbVFm