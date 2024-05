Шолц се противопостави на евентуално разширяване на подкрепата за Украйна

Г ерманският канцлер Олаф Шолц се противопоставя на евентуално разширяване на военната подкрепа за Украйна от страна на Запада, като заяви днес, че не подкрепя възможността Киев да използва германски оръжия за поразяване на цели в Русия, предаде ДПА.

"Имаме ясни правила, договорени с Украйна, за оръжейните доставки, които сме извършили досега. И те работят. Поне такава е моята теория", заяви Шолц на събитие в Берлин, посветено на 75-годишнината от приемането на германската конституция.

Откакто Русия нахлу в Украйна преди повече от две години, Германия доставя на Киев артилерийски установки с голям обсег на действие, като например ракетната установка "Марс II", която има обсег на действие над 80 км.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче твърди, че на украинските въоръжени сили е забранено да използват западни оръжия за поразяване на цели на територията на Русия.

