Германия иска да купи стелт изтребители Ф-35

Г ерманското правителство иска да купи американски изтребители Ф-35, предаде ДПА, позовавайки се на правителствени източници. Ройтерс, цитирайки свои източници, твърди, че е взето принципно решение за придобиването на американски изтребители.

Самолетите на "Локхийд Мартин" ще заменят взетите на въоръжение преди повече от 40 години самолети "Торнадо", казаха източниците на ДПА. Смята се, че Ф-35 са най-модерните бойни самолети в света. Те са трудни за засичане от вражеските радари благодарение на специалната си конструкция и покритието на обшивката. Според източниците германските въоръжени сили възнамеряват да закупят до 35 броя от самолетите, произведени по технологията стелт.

Изглежда, че правителството в Берлин е преосмислило и отхвърлило предишните си опасения, че покупката на Ф-35 може да попречи на съвместните планове с Франция за разработване на общ европейски боен самолет (FCAS/Future Combat Air System), отбелязва ДПА. Наскоро беше посочено, че партньори от НАТО в Европа също използват Ф-35 и приемането му на въоръжение би могло да доведе до "синергийни ефекти".

